          Правосъдие

          Франция започва спиране на сайта на Shein заради скандал

          Снимка: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
          Френското правителство обяви, че започва официална процедура за временно спиране на онлайн платформата на модния гигант Shein, докато компанията не докаже пълно съответствие с френските закони и регулации.

          Министерството на вътрешните работи на Франция уточни, че в рамките на 48 часа ще бъде извършена първоначална проверка, за да се установи дали компанията е в нарушение на френските закони. Това решение идва след разследване, започнато от властите срещу Shein, свързано със спорен продукт — секс кукли с детски черти, които бяха предлагани на платформата.

          След избухването на скандала, Shein премахна продуктите и временно затвори секцията за „възрастни“, но френските власти настояват, че компанията трябва да докаже пълно съответствие с местните закони и разпоредби, преди да бъде възстановен достъпът до сайта.

          Решението за спиране на платформата идва в контекста на разследване, започнато от прокуратурата в Париж, и предизвика обществено възмущение. Въпреки това, засега Shein не е излязла с официален коментар относно действията на френското правителство.

          Интересен момент е, че днес в Париж беше открит първият физически магазин на китайския гигант Shein, което поставя компанията под още по-голямо напрежение, докато властите подготвят следващите стъпки в процедурата за спиране на онлайн платформата.

