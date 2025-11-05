Франция започва спиране на сайта на Shein заради скандал

Френското правителство обяви, че започва официална процедура за временно спиране на онлайн платформата на модния гигант Shein, докато компанията не докаже пълно съответствие с френските закони и регулации.

Министерството на вътрешните работи на Франция уточни, че в рамките на 48 часа ще бъде извършена първоначална проверка, за да се установи дали компанията е в нарушение на френските закони. Това решение идва след разследване, започнато от властите срещу Shein, свързано със спорен продукт — секс кукли с детски черти, които бяха предлагани на платформата.

След избухването на скандала, Shein премахна продуктите и временно затвори секцията за „възрастни“, но френските власти настояват, че компанията трябва да докаже пълно съответствие с местните закони и разпоредби, преди да бъде възстановен достъпът до сайта.

Решението за спиране на платформата идва в контекста на разследване, започнато от прокуратурата в Париж, и предизвика обществено възмущение. Въпреки това, засега Shein не е излязла с официален коментар относно действията на френското правителство.

Интересен момент е, че днес в Париж беше открит първият физически магазин на китайския гигант Shein, което поставя компанията под още по-голямо напрежение, докато властите подготвят следващите стъпки в процедурата за спиране на онлайн платформата.