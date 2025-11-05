НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Гечев: Нелегитимен парламент тика България незаконно към еврозоната

          1
          16
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В ефира на „Контра“ по телевизия „Евроком“, икономистът и бивш министър Румен Гечев оспори легитимността на процеса по присъединяване на България към еврозоната, като заяви, че решения на Конституционния съд поставят под съмнение състава на парламента и действията на кабинета.

          „Кой ни тика към еврозоната? Един нелегитимен парламент — Конституционният съд каза, че има купуване на гласове и направи размествания. По всякакви закони този парламент е съмнителен; това правителство е незаконно избрано и незаконно правителство тика България незаконно към еврозоната. Българските държавни институции отказаха да направят официален анализ на рисковете и ползите“, каза Гечев.

          - Реклама -

          Румен Гечев припомни, че е изпратена жалба до съда на Европейския съюз за оспорване решението за въвеждане на еврото у нас и изрази надежда тази жалба да бъде разгледана възможно най-скоро.

          В ефира на „Контра“ по телевизия „Евроком“, икономистът и бивш министър Румен Гечев оспори легитимността на процеса по присъединяване на България към еврозоната, като заяви, че решения на Конституционния съд поставят под съмнение състава на парламента и действията на кабинета.

          „Кой ни тика към еврозоната? Един нелегитимен парламент — Конституционният съд каза, че има купуване на гласове и направи размествания. По всякакви закони този парламент е съмнителен; това правителство е незаконно избрано и незаконно правителство тика България незаконно към еврозоната. Българските държавни институции отказаха да направят официален анализ на рисковете и ползите“, каза Гечев.

          - Реклама -

          Румен Гечев припомни, че е изпратена жалба до съда на Европейския съюз за оспорване решението за въвеждане на еврото у нас и изрази надежда тази жалба да бъде разгледана възможно най-скоро.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протест под надслов „СарафOFF“ блокира за кратко движението в центъра на София

          Владимир Висоцки -
          Пореден протест с искане за реформи в съдебната система на Инициатива "Правосъдие за всеки" блокира за кратко движението в центъра на София, предаде репортер...
          Политика

          Инж. Грети Стефанова: Кризата с боклука е разрешена

          Златина Петкова -
          "Кризата с боклука е разрешена. Аз живея в район "Красно село" и мога да кажа, че повече от десет дни нямаме проблем със сметоизвозването...
          Крими

          Обвинение срещу шофьора на линейката, прегазила пешеходец в Симеоновград

          Десислава Димитрова -
          Окръжната прокуратура – Хасково повдигна обвинение срещу шофьора на линейката, който във вторник прегази и уби пешеходец пред Спешното отделение в Симеоновград.

          1 коментар

          1. Гечев: Нелегитимен парламент тика България незаконно към еврозоната!
            Господа! Българи, Не разбрахте ли, че през последните години бандитите в Народното събрание и Парламент създават уродливи, престъпни закони и правила, по които да живеем и дишаме…!!?? И после президента Радев ведно с Народа български -всички Ние се чудим как да вървим по Божият път и да съществуваме !!!
            ГОСПОДА, ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО Е ВЕТО, а не театрален каламбур, който се играе в последните години??? АРМИЯТА ЗАЕДНО С НАРОДА БЪЛГАРСКИ ВЛИЗА В ПАРЛАМЕНТА И ПРИБИРА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ!!! НЯМАМЕ ЧЕСТНИ ИЗБОРИ!!! ФАКТ!!! НЯМАМЕ ДОПИТВАНЕ ДО ХАРАТА, НАРОДА- СУВЕРЕНЪТ!!! ФАКТ!!! СВОБОДА ЗА НАРОДА!!! С Т И Г А А СРАМ и ГРОБОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ! ! !

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions