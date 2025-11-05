Гечев: Нелегитимен парламент тика България незаконно към еврозоната

В ефира на „Контра“ по телевизия „Евроком“, икономистът и бивш министър Румен Гечев оспори легитимността на процеса по присъединяване на България към еврозоната, като заяви, че решения на Конституционния съд поставят под съмнение състава на парламента и действията на кабинета.

„Кой ни тика към еврозоната? Един нелегитимен парламент — Конституционният съд каза, че има купуване на гласове и направи размествания. По всякакви закони този парламент е съмнителен; това правителство е незаконно избрано и незаконно правителство тика България незаконно към еврозоната. Българските държавни институции отказаха да направят официален анализ на рисковете и ползите“, каза Гечев. - Реклама -

Румен Гечев припомни, че е изпратена жалба до съда на Европейския съюз за оспорване решението за въвеждане на еврото у нас и изрази надежда тази жалба да бъде разгледана възможно най-скоро.