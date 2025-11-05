В ефира на „Контра“ по телевизия „Евроком“, икономистът и бивш министър Румен Гечев оспори легитимността на процеса по присъединяване на България към еврозоната, като заяви, че решения на Конституционния съд поставят под съмнение състава на парламента и действията на кабинета.
Румен Гечев припомни, че е изпратена жалба до съда на Европейския съюз за оспорване решението за въвеждане на еврото у нас и изрази надежда тази жалба да бъде разгледана възможно най-скоро.
В ефира на „Контра“ по телевизия „Евроком“, икономистът и бивш министър Румен Гечев оспори легитимността на процеса по присъединяване на България към еврозоната, като заяви, че решения на Конституционния съд поставят под съмнение състава на парламента и действията на кабинета.
Румен Гечев припомни, че е изпратена жалба до съда на Европейския съюз за оспорване решението за въвеждане на еврото у нас и изрази надежда тази жалба да бъде разгледана възможно най-скоро.
Гечев: Нелегитимен парламент тика България незаконно към еврозоната!
Господа! Българи, Не разбрахте ли, че през последните години бандитите в Народното събрание и Парламент създават уродливи, престъпни закони и правила, по които да живеем и дишаме…!!?? И после президента Радев ведно с Народа български -всички Ние се чудим как да вървим по Божият път и да съществуваме !!!
ГОСПОДА, ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО Е ВЕТО, а не театрален каламбур, който се играе в последните години??? АРМИЯТА ЗАЕДНО С НАРОДА БЪЛГАРСКИ ВЛИЗА В ПАРЛАМЕНТА И ПРИБИРА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ!!! НЯМАМЕ ЧЕСТНИ ИЗБОРИ!!! ФАКТ!!! НЯМАМЕ ДОПИТВАНЕ ДО ХАРАТА, НАРОДА- СУВЕРЕНЪТ!!! ФАКТ!!! СВОБОДА ЗА НАРОДА!!! С Т И Г А А СРАМ и ГРОБОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ! ! !