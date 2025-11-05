НА ЖИВО
          Христо Расташки: Правителството ще падне през февруари

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Катинчарова и синът й да върнат парите на измаменото момиче. Когато си народен представител ти трябва да даваш пример на другите. Не може сина й да хорди, да прави измами и да й носи парите.“

          Това каза депутатът от ПП МЕЧ адвокат Христо Расташки, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Расташки показа декларация за регистрация в ЦИК на Мария Илиева от „Величие“. По думите му ясно личи, че декларацията е сбъркана и по всяка вероятност не е писана от народната представителка. Той обясни, че това е документно престъпление.

          Народният представител заяви, че според него правителството ще падне през февруари месец. По думите му това ще се случи основно заради бюджета.

          Според народният представител нищо не налага да съхраняваме златния резерв в друга държава. По думите му всичко е въпрос на договорка.

          „Ако ЦИК се произнесе, че Мария Илиева не е депутат, може би ще се отиде на нови избори, а това е полезно за цялата страна“, обясни гостът.

          Расташки показа декларация за регистрация в ЦИК на Мария Илиева от „Величие“. По думите му ясно личи, че декларацията е сбъркана и по всяка вероятност не е писана от народната представителка. Той обясни, че това е документно престъпление.

          Народният представител заяви, че според него правителството ще падне през февруари месец. По думите му това ще се случи основно заради бюджета.

          Според народният представител нищо не налага да съхраняваме златния резерв в друга държава. По думите му всичко е въпрос на договорка.

          „Ако ЦИК се произнесе, че Мария Илиева не е депутат, може би ще се отиде на нови избори, а това е полезно за цялата страна“, обясни гостът.

          Инцидент на пътя София – Самоков

          Десислава Димитрова -
          "Поредeн опасен инцидент стана тази сутрин по пътя между София и Самоков", съобщи bTV. Скален къс се откъсна от ската, удари се в движещ се автомобил и проби предното стъкло, навлизайки в купето.
          Политика

          Каналджии, пияни и дрогирани шофьори ще плащат стойността на чуждото превозно средство при престъпления

          Десислава Димитрова -
          Правителството одобри днес промени в Наказателния кодекс (НК), с които се въвеждат нови санкции срещу каналджии и водачи, управлявали под въздействие на алкохол или наркотици.
          Политика

          Арх. Богдана Панайотова: „Няма да подам оставка“, отговори на искането на кмета на София

          Пламена Ганева -
          Главният архитект на София, арх. Богдана Панайотова, излезе с категорично становище, че няма да подаде оставка, въпреки публичния натиск и искането на столичния кмет...

