Христо Расташки: Правителството ще падне през февруари

„Катинчарова и синът й да върнат парите на измаменото момиче. Когато си народен представител ти трябва да даваш пример на другите. Не може сина й да хорди, да прави измами и да й носи парите.“

Това каза депутатът от ПП МЕЧ адвокат Христо Расташки, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Расташки показа декларация за регистрация в ЦИК на Мария Илиева от „Величие“. По думите му ясно личи, че декларацията е сбъркана и по всяка вероятност не е писана от народната представителка. Той обясни, че това е документно престъпление.

Народният представител заяви, че според него правителството ще падне през февруари месец. По думите му това ще се случи основно заради бюджета.

Според народният представител нищо не налага да съхраняваме златния резерв в друга държава. По думите му всичко е въпрос на договорка.