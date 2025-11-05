Илиян Филипов: Не е редно програмата да се изготвя според желанията на телевизиите, без мисъл за феновете по трибуните

Благодетелят на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, се обърна към ръководството на Българския футболен съюз, относно мачовете, насрочени в делничен ден. „Канарчетата“ са домакини на новака Добруджа в следващия 15-и кръг от първенството в петък, 7 ноември, от 17:30 часа.

- Реклама -

Ето какво написа той в социалните мрежи:

„Обръщение към ръководството на Българския футболен съюз

Уважаеми господа,

Обръщам се към вас по въпрос, който повдигнахме още в началото на сезона, но за съжаление и до днес не е намерил своето решение.

В целия свят футболът се играе първо за хората, защото именно те му придават смисъл и стойност. В България има няколко клуба с голяма публика и посещаемост, които създават атмосфера, интерес и жив дух в първенството.

Затова питам – толкова ли е трудно при изготвянето на програмата да се предвиди мачовете на тези отбори да се провеждат в почивни, а не в работни дни?

Всеки български клуб се бори за оцеляване и разполага с ограничени ресурси, ако не следва т.нар. „модел бащица“. Докато този модел съществува, няма да имаме стабилен футбол и силен национален отбор.

Всеки лев, който феновете оставят чрез своето присъствие на стадиона, е жизненоважен за клубовете. Не е редно програмата да се изготвя единствено според желанията на телевизиите, без да се мисли за хората по трибуните.

Държавата е обвинявана за редица неща, но именно държавата построи нови, модерни стадиони. В същото време се насрочват мачове в работни дни и часове, когато хората просто не могат да присъстват.

Как един баща да заведе децата си на мач, когато е на работа?

А в същото време искаме да запалим у децата любов към спорта, за да не се окажат на улицата.

Разберете – на пръв поглед изглежда дреболия, че един мач е насрочен в работно време, но това има дългосрочни последици за цялото общество.

Така се губи интересът на феновете, стадионите опустяват, а децата растат без вдъхновение и спортна култура.

Моля ви, обърнете внимание на този проблем“.