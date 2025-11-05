Инцидент на пътя София – Самоков

„Поредeн опасен инцидент стана тази сутрин по пътя между София и Самоков“, съобщи bTV. Скален къс се откъсна от ската, удари се в движещ се автомобил и проби предното стъкло, навлизайки в купето.
Инцидентът е станал около 6:00 ч. сутринта, докато Андрей Владов пътувал за работа по направлението Самоков–София.
За щастие мъжът не е пострадал. Около десет минути след инцидента на място пристигнал негов познат, за да му помогне. Докато чакали, още камъни започнали да падат от склона.
Шофьорът призова институциите да предприемат спешни мерки за обезопасяване на пътя София–Самоков, където често се случват подобни инциденти.
- Реклама -
