Инцидент на пътя София – Самоков

„Поредeн опасен инцидент стана тази сутрин по пътя между София и Самоков“, съобщи bTV. Скален къс се откъсна от ската, удари се в движещ се автомобил и проби предното стъкло, навлизайки в купето.

Инцидентът е станал около 6:00 ч. сутринта, докато Андрей Владов пътувал за работа по направлението Самоков–София.

„Пътят беше без маркировка, покрит с паднали листа и дървета, видимостта – почти нулева. Движех се с около 40 км/ч, когато внезапно падна камък. По инстинкт завих надясно и се ударих в мантинелата. Зад мен нямаше никой,“ разказа пострадалият.

За щастие мъжът не е пострадал. Около десет минути след инцидента на място пристигнал негов познат, за да му помогне. Докато чакали, още камъни започнали да падат от склона.

„Пред очите ми падна още един камък. Преместихме го от пътя. Не знам какво трябва да стане вече на този участък – трябва ли някой да загине, деца ли да пострадат?“, сподели възмутено Андрей.

Шофьорът призова институциите да предприемат спешни мерки за обезопасяване на пътя София–Самоков, където често се случват подобни инциденти.