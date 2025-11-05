НА ЖИВО
          Инж. Грети Стефанова: Кризата с боклука е разрешена

          0
          0
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Кризата с боклука е разрешена. Аз живея в район „Красно село“ и мога да кажа, че повече от десет дни нямаме проблем със сметоизвозването .“

          Това каза общинският съветник в Столичния общински съвет от „Продължаваме промяната-Демократична България“ инж. Грети Стефанова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Инженер Стефанова заяви, че кризата е била предизвикана от мафията, която е обявила война на софиянци и кмета на столицата. По думите й мафията няма да се похвали с победа в тази война.

          Общинската съветничка обясни, че през миналата седмица от ПП-ДБ са поискали „Топлофикация-София“ да разясни пред СОС кога ще приключи ремонтът в столичния квартал „Дружба“.

