      сряда, 05.11.25
          Инж. Мария Асими: Проблемът не е във формулата за сградна инсталация

          „Проблемът не е във формулата за сградна инсталация. Тя не е грешна, а несъстоятелна.“

          Това каза инженер Мария Асими, която заедно с Стоян Грозданов, беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Инженер Асими обясни, че ангажимент на инкасаторите е да посочат точно колко електроенергия е изхарчил даден човек. Гостенката коментира и ефективността от санирането на сградите. Тя посочи, че няма ясна информация по този въпрос.

          Стоян Грозданов коментира темата за отоплението на многоетажните сгради. Той обясни, че всеки един потребител трябва да има ясни, лесни за проверяване и предсказуеми сметки.

          „На теория дори не може да има формула, която да отчита топлината в сградната инсталация. Не може един потребител да се задължи с 13 страници грешни формули и да си проверява сметките“, каза още гостът.

