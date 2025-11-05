НА ЖИВО
          - Реклама -
          Ивайло Мирчев: Борисов не е бил поканен на обяда с Доналд Тръмп-младши

          Дамяна Караджова
          Сподели
          Бойко Борисов не е бил поканен на обяда с Доналд Тръмп-младши, а разговорът им се е състоял зад една врата, не на маса. Това заяви пред БТВ Ивайло Мирчев от „Продължаваме промяната – Демократична България“, като се позова на източник, присъствал на събитието.

          „Борисов си е говорил с Доналд Тръмп-младши зад една врата, а не на обяд, не е бил поканен, както твърди той,“ каза Мирчев.

          По думите му, лидерът на ГЕРБ „доста трудно си е осигурил срещата“ по време на посещението на Тръмп-младши в София през април.

          Мирчев добави, че Доналд Тръмп-младши е бил силно раздразнен заради действия на „български политик, тъмен балкански субект“, който се опитвал да уреди отпадане на санкциите „Магнитски“ над Делян Пеевски срещу държавни активи

          Ивайло Мирчев с остри критики: ‘ГЕРБ да си оттеглят бюджета и да го пренапишат’“ Ивайло Мирчев с остри критики: ‘ГЕРБ да си оттеглят бюджета и да го пренапишат’“

          Според Мирчев, това поведение е предизвикало остра реакция от американска страна, като той подчерта, че информацията идва от достоверен източник, присъствал на срещата.

          - Реклама -

