Ивайло Мирчев: Пишем „слаб ляв минус 2“ на Теменужка Петкова заради бюджета

„Пишем на финансовия министър Теменужка Петкова слаб ляв минус 2 за бюджета на държавата. Искаме веднага бюджетът да бъде върнат.“

Това заяви пред журналисти лидерът на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Ивайло Мирчев.

По думите му, икономисти, експерти и членове на Фискалния съвет вече са дали крайно негативни оценки за проектобюджета, внесен от Министерството на финансите.

„Бюджетът е без реформи и без визия. Това не е бюджет за растеж, а за застой,“ коментира Мирчев.



Той допълни, че „Да, България“ ще представи на управляващите 30 конкретни десни мерки, които според формацията могат да осигурят по-умерен и по-смислен бюджет с реални структурни промени.

Очаква се партията да внесе своите предложения официално в следващите дни.