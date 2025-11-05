Ивайло Мирчев: Пишем „слаб ляв минус 2“ на Теменужка Петкова заради бюджета

„Пишем на финансовия министър Теменужка Петкова слаб ляв минус 2 за бюджета на държавата. Искаме веднага бюджетът да бъде върнат.“
- Реклама -
Това заяви пред журналисти лидерът на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Ивайло Мирчев.
По думите му, икономисти, експерти и членове на Фискалния съвет вече са дали крайно негативни оценки за проектобюджета, внесен от Министерството на финансите.
Той допълни, че „Да, България“ ще представи на управляващите 30 конкретни десни мерки, които според формацията могат да осигурят по-умерен и по-смислен бюджет с реални структурни промени.
Очаква се партията да внесе своите предложения официално в следващите дни.
„Пишем на финансовия министър Теменужка Петкова слаб ляв минус 2 за бюджета на държавата. Искаме веднага бюджетът да бъде върнат.“
- Реклама -
Това заяви пред журналисти лидерът на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Ивайло Мирчев.
По думите му, икономисти, експерти и членове на Фискалния съвет вече са дали крайно негативни оценки за проектобюджета, внесен от Министерството на финансите.
Той допълни, че „Да, България“ ще представи на управляващите 30 конкретни десни мерки, които според формацията могат да осигурят по-умерен и по-смислен бюджет с реални структурни промени.
Очаква се партията да внесе своите предложения официално в следващите дни.