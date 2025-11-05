НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Ивайло Мирчев: Пишем „слаб ляв минус 2“ на Теменужка Петкова заради бюджета

          0
          32
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          „Пишем на финансовия министър Теменужка Петкова слаб ляв минус 2 за бюджета на държавата. Искаме веднага бюджетът да бъде върнат.“

          - Реклама -

          Това заяви пред журналисти лидерът на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Ивайло Мирчев.

          По думите му, икономисти, експерти и членове на Фискалния съвет вече са дали крайно негативни оценки за проектобюджета, внесен от Министерството на финансите.

          „Бюджетът е без реформи и без визия. Това не е бюджет за растеж, а за застой,“ коментира Мирчев.

          Той допълни, че „Да, България“ ще представи на управляващите 30 конкретни десни мерки, които според формацията могат да осигурят по-умерен и по-смислен бюджет с реални структурни промени.

          Очаква се партията да внесе своите предложения официално в следващите дни.

          „Пишем на финансовия министър Теменужка Петкова слаб ляв минус 2 за бюджета на държавата. Искаме веднага бюджетът да бъде върнат.“

          - Реклама -

          Това заяви пред журналисти лидерът на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Ивайло Мирчев.

          По думите му, икономисти, експерти и членове на Фискалния съвет вече са дали крайно негативни оценки за проектобюджета, внесен от Министерството на финансите.

          „Бюджетът е без реформи и без визия. Това не е бюджет за растеж, а за застой,“ коментира Мирчев.

          Той допълни, че „Да, България“ ще представи на управляващите 30 конкретни десни мерки, които според формацията могат да осигурят по-умерен и по-смислен бюджет с реални структурни промени.

          Очаква се партията да внесе своите предложения официално в следващите дни.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          НСТС обсъжда бюджет 2026

          Никола Павлов -
          Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се събира извънредно днес, за да обсъди проектобюджета за 2026 г. — първия държавен бюджет, изготвен в евро,...
          Крими

          Побой над медик в Криводол: фелдшер с разбит нос след нападение от близки на пациент

          Дамяна Караджова -
          Нова проява на агресия срещу медицински екип – фелдшер от Спешния център в Криводол е бил нападнат и пребит от близки на пациент.
          Политика

          Борисов: Няма да променяме параметрите на бюджета – това е коалиционно решение

          Дамяна Караджова -
          „Това е коалиционен бюджет. Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г.“ – заяви лидерът на партията Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions