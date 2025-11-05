„Днес ще предоставим нашите 30 мерки, за да имаме един разумен бюджет. Това повече не може да продължава – този бюджет е вреден за страната,“ заяви Ивайло Мирчев от „Демократична България“ пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

„Призоваваме Теменужка Петкова да изтегли този бюджет. Има дупка от 5 млрд. и това е изключително притеснително – трябва да се каже откъде се е получила. Ние ще изпратим мерките, а правителството ще реши дали ще се съобразява с тях. Ние нямаме какво да си говорим с правителството – те трябва да си говорят с нас," допълни Мирчев.

По думите му, между първо и второ четене корекции в бюджета са безсмислени.

„Да кажеш, че ще поправиш бюджета между първо и второ четене, е все едно да кажеш на кривата стена, че бояджията ще я изправи,“ коментира той.

Колегата му Мартин Димитров също настоя за изтегляне на проектобюджета:

„Няма причина за нов дълг. ГЕРБ да си оттеглят бюджета и да го пренапишат,“ заяви той.

Мирчев подчерта още, че в документа има увеличение на данъци и осигуровки, което противоречи на тригодишната бюджетна рамка, приета по-рано.