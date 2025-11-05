НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Ивайло Мирчев с остри критики: ‘ГЕРБ да си оттеглят бюджета и да го пренапишат’“

          0
          21
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          „Днес ще предоставим нашите 30 мерки, за да имаме един разумен бюджет. Това повече не може да продължава – този бюджет е вреден за страната,“ заяви Ивайло Мирчев от „Демократична България“ пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

          „Призоваваме Теменужка Петкова да изтегли този бюджет. Има дупка от 5 млрд. и това е изключително притеснително – трябва да се каже откъде се е получила. Ние ще изпратим мерките, а правителството ще реши дали ще се съобразява с тях. Ние нямаме какво да си говорим с правителството – те трябва да си говорят с нас,“ допълни Мирчев.

          - Реклама -

          По думите му, между първо и второ четене корекции в бюджета са безсмислени.

          „Да кажеш, че ще поправиш бюджета между първо и второ четене, е все едно да кажеш на кривата стена, че бояджията ще я изправи,“ коментира той.

          Колегата му Мартин Димитров също настоя за изтегляне на проектобюджета:

          „Няма причина за нов дълг. ГЕРБ да си оттеглят бюджета и да го пренапишат,“ заяви той.

          Мирчев подчерта още, че в документа има увеличение на данъци и осигуровки, което противоречи на тригодишната бюджетна рамка, приета по-рано.

          Мирчев: Бюджетът за 2026 е икономическо цунами Мирчев: Бюджетът за 2026 е икономическо цунами

          „Г-жа Петкова трябва да отговори какво се е променило и защо не се спазва финансовата рамка,“ настоя той.

          „Днес ще предоставим нашите 30 мерки, за да имаме един разумен бюджет. Това повече не може да продължава – този бюджет е вреден за страната,“ заяви Ивайло Мирчев от „Демократична България“ пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

          „Призоваваме Теменужка Петкова да изтегли този бюджет. Има дупка от 5 млрд. и това е изключително притеснително – трябва да се каже откъде се е получила. Ние ще изпратим мерките, а правителството ще реши дали ще се съобразява с тях. Ние нямаме какво да си говорим с правителството – те трябва да си говорят с нас,“ допълни Мирчев.

          - Реклама -

          По думите му, между първо и второ четене корекции в бюджета са безсмислени.

          „Да кажеш, че ще поправиш бюджета между първо и второ четене, е все едно да кажеш на кривата стена, че бояджията ще я изправи,“ коментира той.

          Колегата му Мартин Димитров също настоя за изтегляне на проектобюджета:

          „Няма причина за нов дълг. ГЕРБ да си оттеглят бюджета и да го пренапишат,“ заяви той.

          Мирчев подчерта още, че в документа има увеличение на данъци и осигуровки, което противоречи на тригодишната бюджетна рамка, приета по-рано.

          Мирчев: Бюджетът за 2026 е икономическо цунами Мирчев: Бюджетът за 2026 е икономическо цунами

          „Г-жа Петкова трябва да отговори какво се е променило и защо не се спазва финансовата рамка,“ настоя той.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Побой над медик в Криводол: фелдшер с разбит нос след нападение от близки на пациент

          Дамяна Караджова -
          Нова проява на агресия срещу медицински екип – фелдшер от Спешния център в Криводол е бил нападнат и пребит от близки на пациент.
          Политика

          Борисов: Няма да променяме параметрите на бюджета – това е коалиционно решение

          Дамяна Караджова -
          „Това е коалиционен бюджет. Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г.“ – заяви лидерът на партията Бойко Борисов в кулоарите на парламента.
          Политика

          Ивайло Мирчев: Борисов не е бил поканен на обяда с Доналд Тръмп-младши

          Дамяна Караджова -
          Бойко Борисов не е бил поканен на обяда с Доналд Тръмп-младши, а разговорът им се е състоял зад една врата, не на маса.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions