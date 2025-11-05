„Днес ще предоставим нашите 30 мерки, за да имаме един разумен бюджет. Това повече не може да продължава – този бюджет е вреден за страната,“ заяви Ивайло Мирчев от „Демократична България“ пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.
По думите му, между първо и второ четене корекции в бюджета са безсмислени.
Колегата му Мартин Димитров също настоя за изтегляне на проектобюджета:
Мирчев подчерта още, че в документа има увеличение на данъци и осигуровки, което противоречи на тригодишната бюджетна рамка, приета по-рано.
