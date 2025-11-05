НА ЖИВО
          Изненадващи разкрития за обира на Лувъра

          Един от обвиняемите по делото за обира в Лувъра е заявил пред следователите, че поръчителят на престъплението може да е чужденец, съобщава изданието „Паризиен“.

          Двама от задържаните са признали, че са действали по указанията на лица от престъпна организация, като единият от тях е посочил, че възможният поръчител се намира извън Франция, без обаче да назове конкретно име.

          Същият обвиняем е заявил още, че не е знаел, че извършва обир в основния музей на страната. По думите му той е смятал, че прониква в „музей, който просто се намира до пирамидата“.

          За обира на Лувъра е обвинена 38-годишна жена

          Друг от участниците в обира пък твърди, че е мислел, че влиза в затворена сграда, в която „в неделя не би трябвало да има посетители“.

          „Паризиен“ отбелязва, че задържаните най-вероятно са били само „зъбни колелца в сложния механизъм на обира“.

          Според информацията на вестника един от заподозрените е блогър, известен в социалните мрежи с псевдонима Doudou Cross Bitume, който се занимава с мотоциклетни каскади.

          Следствието предполага, че именно той е един от двамата, проникнали в сградата на Лувъра. Преди това името му е било известно на органите на реда – 15 пъти е бил обект на полицейско внимание, включително заради участие в обир на бижутериен магазин.

          В настоящия случай обаче той ще бъде съден не за грабеж, а за умишлено увреждане на държавна собственост.

          Петима нови арестувани за кражбата на бижута от Лувъра

          Понастоящем четиримата заподозрени остават в ареста, като срещу тях вече са повдигнати обвинения. Смята се, че двама са разбили витрините в музея, докато третият ги е чакал под прозорците на скутер.

          Според разследването, на 19 октомври четиримата са проникнали в Лувъра с помощта на автохидравличен подемник. При нападението са били разбити витрини в Галерията на Аполон и откраднати бижута от френската корона, оценявани на 88 милиона евро.

          Парижкият прокурор Лор Бекюо също заяви, че поръчителите на обира може да са чужденци. По случая работят над 100 следователи, но до момента няма следи от изчезналите скъпоценности.

