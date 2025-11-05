НА ЖИВО
          ИЗВЪНРЕДНО: Бюджетът е блокиран, работодателите бойкотират НСТС

          Снимка: БГНЕ
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), насрочено за днес, няма да се състои, съобщи пред медиите Васка Шушнева, секретар на Съвета.

          Причината е, че работодателските организации отказаха да влязат в залата, в знак на протест срещу параметрите на проектобюджета за 2026 година, предложен от Министерството на финансите.

          „Работодателите не се явиха на заседанието. Заседание няма да има,“ потвърди Шушнева пред сградата на Министерския съвет.

          В дневния ред на НСТС бяха включени три ключови точки:

          1. Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.
          2. Проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.
          3. Проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

          Отказът на работодателите да участват на практика блокира бюджетната процедура, тъй като без заседание на тристранния съвет законопроектите не могат да бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание.

