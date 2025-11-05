Йордан Малджански: 75% от БВП-то на България е от услуги

“ 75% от БВП-то на България е от услуги. Аграрния сектор носи 1,8%, индустрията малко над 20%.

Това каза агроекспертът Йордан Малджански, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Малдажански посочи, че изнасяме 52% на суровини и материали. По думите му в България влизат 38 милиарда за селско стопанство. Аграният сектор бил единственият, който би могъл да помогне за развитието на страната, изтъкна гостът.