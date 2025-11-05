НА ЖИВО
          Калифорния одобри преначертаване на избирателните райони – „урок за Тръмп"

          Снимка: John M. Scott / Getty Images
          Избирателите в Калифорния гласуваха с убедително мнозинство за преначертаване на избирателните райони, в инициатива, подкрепена от демократите като отговор на опитите на президента Доналд Тръмп да промени изборните карти в полза на републиканците.

          Първите резултати показват, че Предложение 50 е одобрено с разлика от две към едно, а прогнозите сочат, че мярката ще запази значително мнозинство, съобщи АФП.

          „Това е ясен сигнал, че Калифорния няма да стои безучастно, докато Тръмп подкопава демокрацията“, коментираха от щаба на губернатора Гавин Нюсъм, който се превърна в основен двигател на кампанията.

          Победа за Гавин Нюсъм

          Резултатът е голяма политическа победа за губернатора Нюсъм, който засилва влиянието си в Демократическата партия с твърдата си позиция срещу Тръмп.
          Преначертаването временно ще даде на демократите пет допълнителни места в Конгреса преди междинните избори догодина – ход, който целял да „изравни шансовете“, след като републиканците в Тексас прокараха собствено преначертаване с подкрепата на Белия дом.

          Републиканците реагираха остро, определяйки решението като „явен опит за завземане на властта“, който ощетява техните избиратели в щата.

          Сблъсък между Тръмп и Нюсъм

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп осъди резултатите, наричайки гласуването „неконституционна измама“ и твърдейки, че процесът е манипулиран.

          „Неконституционното гласуване за преначертаване в Калифорния е огромна измама, тъй като целият процес, и по-специално самото гласуване, е манипулиран“, написа Тръмп в социалната си платформа.

          Нюсъм му отговори остро:

          „Бълнуванията на един старец, който знае, че ще загуби.“

          С това Калифорния отново се позиционира като бастион на съпротивата срещу политиката на Тръмп, а резултатите от референдума се разглеждат като предвестник на по-ожесточена битка за контрола върху Конгреса през 2026 година.

