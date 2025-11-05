Каналджии, пияни и дрогирани шофьори ще плащат стойността на чуждото превозно средство при престъпления

Правителството одобри днес промени в Наказателния кодекс (НК), с които се въвеждат нови санкции срещу каналджии и водачи, управлявали под въздействие на алкохол или наркотици. Според промените, извършителите ще бъдат длъжни да заплащат стойността на превозното средство, ако то не е тяхна собственост, но е използвано за извършване на престъпление. Това беше обявено от правителствената пресслужба.

Реформата е изготвена в съответствие с решението на Конституционния съд от 17 юли 2025 г., с което беше обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 280, ал. 5 от НК – изцяло, както и чл. 281, ал. 4 – в частта, отнасяща се до налагане на глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство, когато то не е собственост на дееца.

В мотивите си Конституционният съд разгледа подробно уредбата за отнемане в полза на държавата на автомобил, принадлежащ на извършителя, както и присъждането на стойността на чуждо превозно средство – при катастрофи, причиняващи телесна повреда или смърт, както и при управление след употреба на алкохол или наркотици.

Според новия законопроект, в случаите на каналджийство или противозаконно подпомагане на чужденец да пребивава или преминава през страната, превозното средство, използвано при престъплението, ще се отнема в полза на държавата, ако принадлежи на виновния.



Когато автомобилът липсва или е бил отчужден, ще се присъжда неговата парична равностойност. В случаите, когато превозното средство не е собственост на извършителя, съдът ще има възможност да определи компенсация, равна на стойността му.

Така всички нарушители ще бъдат третирани еднакво, независимо дали престъплението е извършено със собствен или чужд автомобил.

Отделно, при непредпазливо причиняване на смърт или телесна повреда при пътнотранспортно произшествие, съдът ще може да отнема в полза на държавата превозното средство, ако то е на виновния, или да присъжда неговата стойност, ако не му принадлежи.

Приложението на тази санкция ще бъде задължително при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол над допустимата концентрация или под въздействие на наркотични вещества.