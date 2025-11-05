Кървав влак в Лондон: нападателят наръгал 14-годишно момче часове преди атаката

Полицията във Великобритания разкри самоличността на нападателя, 32-годишният Антъни Уилямс, който на 3 ноември рани 11 души с нож във влак между Питърбъро и Лондон. Оказва се, че само четири часа преди атаката той е наръгал 14-годишно момче в същия град, от който е потеглил влакът му.

Кадри от охранителни камери, публикувани от британските медии, показват как Уилямс пие от малка бутилка, след което вади нож от чантата си и влиза в бръснарница в Питърбъро. Малко по-късно напуска, но се връща там на следващата сутрин – вече след нападението във влака.

При нападението във влака машинистът и един от кондукторите проявили изключителна смелост. Според данни на полицията, кондукторът е спасил десетки пътници, като многократно се е опитвал да обезоръжи Уилямс. Той е в тежко състояние.

Междувременно машинистът, бивш военен от войната в Персийския залив, е активирал авариен протокол и е пренасочил влака към линия, където полицията вече го е чакала, което е позволило на силите на реда да арестуват нападателя.

След трагедията британската общественост изрази остро недоволство от пропуските в сигурността.

Според вътрешното министерство, въвеждането на металдетектори на всички гари е невъзможно, тъй като би затруднило силно железопътния трафик.

„Всички мерки, които можеха да бъдат приложени, вече са въведени,“ заяви вътрешният министър пред парламента.



Само през последната година във Великобритания са регистрирани над 53 000 нападения с нож, като 262 души са загинали – тревожна статистика, която отново поставя под въпрос ефективността на правителствените политики за сигурност.