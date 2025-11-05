Кървав влак в Лондон: нападателят наръгал 14-годишно момче часове преди атаката

Полицията във Великобритания разкри самоличността на нападателя, 32-годишният Антъни Уилямс, който на 3 ноември рани 11 души с нож във влак между Питърбъро и Лондон. Оказва се, че само четири часа преди атаката той е наръгал 14-годишно момче в същия град, от който е потеглил влакът му.
Кадри от охранителни камери, публикувани от британските медии, показват как Уилямс пие от малка бутилка, след което вади нож от чантата си и влиза в бръснарница в Питърбъро. Малко по-късно напуска, но се връща там на следващата сутрин – вече след нападението във влака.
При нападението във влака машинистът и един от кондукторите проявили изключителна смелост. Според данни на полицията, кондукторът е спасил десетки пътници, като многократно се е опитвал да обезоръжи Уилямс. Той е в тежко състояние.
Междувременно машинистът, бивш военен от войната в Персийския залив, е активирал авариен протокол и е пренасочил влака към линия, където полицията вече го е чакала, което е позволило на силите на реда да арестуват нападателя.
След трагедията британската общественост изрази остро недоволство от пропуските в сигурността. Според вътрешното министерство, въвеждането на металдетектори на всички гари е невъзможно, тъй като би затруднило силно железопътния трафик.
Само през последната година във Великобритания са регистрирани над 53 000 нападения с нож, като 262 души са загинали – тревожна статистика, която отново поставя под въпрос ефективността на правителствените политики за сигурност.
