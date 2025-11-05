НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятКрими

          Кървав влак в Лондон: нападателят наръгал 14-годишно момче часове преди атаката

          0
          10
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Полицията във Великобритания разкри самоличността на нападателя, 32-годишният Антъни Уилямс, който на 3 ноември рани 11 души с нож във влак между Питърбъро и Лондон. Оказва се, че само четири часа преди атаката той е наръгал 14-годишно момче в същия град, от който е потеглил влакът му.

          - Реклама -

          Кадри от охранителни камери, публикувани от британските медии, показват как Уилямс пие от малка бутилка, след което вади нож от чантата си и влиза в бръснарница в Питърбъро. Малко по-късно напуска, но се връща там на следващата сутрин – вече след нападението във влака.

          При нападението във влака машинистът и един от кондукторите проявили изключителна смелост. Според данни на полицията, кондукторът е спасил десетки пътници, като многократно се е опитвал да обезоръжи Уилямс. Той е в тежко състояние.

          Междувременно машинистът, бивш военен от войната в Персийския залив, е активирал авариен протокол и е пренасочил влака към линия, където полицията вече го е чакала, което е позволило на силите на реда да арестуват нападателя.

          След трагедията британската общественост изрази остро недоволство от пропуските в сигурността.
          Според вътрешното министерство, въвеждането на металдетектори на всички гари е невъзможно, тъй като би затруднило силно железопътния трафик.

          „Всички мерки, които можеха да бъдат приложени, вече са въведени,“ заяви вътрешният министър пред парламента.

          Само през последната година във Великобритания са регистрирани над 53 000 нападения с нож, като 262 души са загинали – тревожна статистика, която отново поставя под въпрос ефективността на правителствените политики за сигурност.

          Полицията във Великобритания разкри самоличността на нападателя, 32-годишният Антъни Уилямс, който на 3 ноември рани 11 души с нож във влак между Питърбъро и Лондон. Оказва се, че само четири часа преди атаката той е наръгал 14-годишно момче в същия град, от който е потеглил влакът му.

          - Реклама -

          Кадри от охранителни камери, публикувани от британските медии, показват как Уилямс пие от малка бутилка, след което вади нож от чантата си и влиза в бръснарница в Питърбъро. Малко по-късно напуска, но се връща там на следващата сутрин – вече след нападението във влака.

          При нападението във влака машинистът и един от кондукторите проявили изключителна смелост. Според данни на полицията, кондукторът е спасил десетки пътници, като многократно се е опитвал да обезоръжи Уилямс. Той е в тежко състояние.

          Междувременно машинистът, бивш военен от войната в Персийския залив, е активирал авариен протокол и е пренасочил влака към линия, където полицията вече го е чакала, което е позволило на силите на реда да арестуват нападателя.

          След трагедията британската общественост изрази остро недоволство от пропуските в сигурността.
          Според вътрешното министерство, въвеждането на металдетектори на всички гари е невъзможно, тъй като би затруднило силно железопътния трафик.

          „Всички мерки, които можеха да бъдат приложени, вече са въведени,“ заяви вътрешният министър пред парламента.

          Само през последната година във Великобритания са регистрирани над 53 000 нападения с нож, като 262 души са загинали – тревожна статистика, която отново поставя под въпрос ефективността на правителствените политики за сигурност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Силно земетресение в Гърция разлюля и България

          Дамяна Караджова -
          Рано тази сутрин земетресение разлюля Гърция, като трусът бе усетен и у нас заради близостта на епицентъра – само на 110 километра южно от Пловдив.
          Инциденти

          Ураганът „Калмаеги“ помете Филипините: най-малко 66 загинали и стотици хиляди без дом

          Дамяна Караджова -
          Един от най-мощните урагани за годината – тайфунът „Калмаеги“ – опустоши централната част на Филипините
          Крими

          Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс обвинен в пране на пари

          Дамяна Караджова -
          Бившият белгийски еврокомисар Дидие Рейндерс е обвинен в пране на пари, съобщават водещи медии в страната, позовавайки се на разследващи журналисти.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions