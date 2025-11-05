Китай удължи паузата върху митата за американски стоки

Китай обяви, че удължава с една година спирането на допълнителните мита върху американски стоки, потвърждавайки споразумението, постигнато между президентите Си Дзинпин и Доналд Тръмп по време на срещата им в Южна Корея.

Решението влиза в сила от 10 ноември, като според Министерството на финансите в Пекин 24-процентната митническа такса ще остане суспендирана, а 10-процентната ще продължи да се прилага.

„Паузата следва консенсуса, постигнат в икономическите и търговските консултации между Китай и САЩ“, се посочва в официалното изявление.



На свой ред текущият президент на Америка Доналд Тръмп потвърди, че Вашингтон ще намали митата върху китайския внос от 20% на 10%, също от 10 ноември.

Новото примирие идва след месеци на напрежение между двете най-големи икономики в света, които си наложиха взаимни мита върху стоки за милиарди долари.

В рамките на договореността Китай ще прекрати допълнителните мита върху американски селскостопански продукти и ще замрази ограниченията върху износа на редки земни елементи, докато САЩ временно ще спрат санкциите срещу китайски компании и пристанищните такси върху корабите.

Новата сделка цели стабилизиране на търговските отношения и намаляване на напрежението между Вашингтон и Пекин.