Кметът на Стара Загора: Състоянието на терените се влоши, поради липса на поддръжка от Берое

Кметът на Стара Загора – Живко Тодоров, отговори на опитите за внушаване от страна на треньора на Берое Алехандро Сагерас. След загубата от Локомотив София с 1:3 в понеделник специалистът се оплака, че условията за подготовка на са много лоши и играчите ги е страх да тренират.

- Реклама -

Сега кметът обяви, че въпросните терени са дадени за безвъзмездно ползване на Берое и поддръжката им е отговорност на клуба.

„Във връзка с появилата се информация за състоянието на тренировъчните терени за футбол, на които тренира ПФК “Берое”, държа да уточня следното:

1. Терените са безвъзмездно предоставени на ПФК “Берое” за използване и поддръжка.

2. Състоянието им се влоши точно поради липсата на такава от клуба.

3. Общината пое да възстанови терените, за да не бъде тотално съсипана базата. Миналата седмица пуснах клип при стартирането на обновяването на най-северния терен над стадион Берое, а сега качвам и клип от ремонта на стадион Локомотив.

4. ПФК “Берое” поискаха да тренират на официалния терен, който също се поддържа от общината. Отказахме, защото това ще влоши състоянието му.

5. Със съдействието на ФК “Верея” и общината, на ПФК “Берое” ще бъде предоставена временно базата в кв. ”Кольо Ганчев” за тренировки“, гласи публикацията на кмета в социалните мрежи