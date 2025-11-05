НА ЖИВО
          Командващият ВВС на Швеция: НАТО трябва да се учи от Украйна, ако не иска да загуби война с Русия

          Съюзниците от НАТО биха могли да загубят „следващия решителен конфликт в Европа“, освен ако не ускорят значително темпото на разработване на оръжия. Това мнение изрази командирът на шведските ВВС Йонас Викман по време на конференцията Defense IQ International Fighter, цитирано от Breaking Defense.

          „Ако не можем да се развиваме по-бързо, ако не можем да внедряваме иновации и да се учим под натиск, както прави Украйна, бихме могли да загубим бъдеща война с Русия“, предупреди той.

          Според Викман, случващото се в Украйна е „майсторски клас по ускорена адаптация“ и ясен знак, че „страната, която се учи най-бързо, печели“.

          Когато обсъждаше темпото на технологичните промени, наблюдавани по време на войната, командирът подчерта:

          „Тактиките се развиват всяка седмица. Почти никое от оръжията, които някога използвахме в подкрепа на Украйна, днес не се използва по предназначение“.

          Викман добави, че за да се гарантира „готовност за бъдещи заплахи“, ВВС, индустрията и академичните среди трябва да установят по-тясно сътрудничество.

          „Не говоря за партньорства в мирно време… Говоря за военни оперативни способности“, уточни командирът.

          Според него, шведските военновъздушни сили интегрират този модел като част от оперативното внедряване на платформата за ранно предупреждение и контрол във въздуха (AEW&C) Saab S 106 GlobalEye.

          Ключов елемент от оперативното планиране на GlobalEye е „екипът за разработка“, който включва представители на индустрията, академичните среди и изследователските институции, работещи в рамките на звеното GlobalEye на шведските военновъздушни сили, добави Викман.

          „Индустрията и академичните среди трябва да бъдат интегрирани в нашата организация във военно време, да бъдат разположени заедно, да имат правомощия и да се отчитат пред командира“, заключи командирът.

