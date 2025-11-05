Костадинов: Бюджетът е катастрофален, а мнозинството – изчерпано

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи проектобюджета за 2026 година като „катастрофален“ и заяви, че правителството е напълно неспособно да управлява България.

„Важното е сега да се знае, че правителството не може да управлява България. Управляващото мнозинство е тотално изчерпано,“ каза Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента. - Реклама -

По думите му, с този бюджет всеки българин плаща „вноска, за да влезем в клуба на богатите“, визирайки подготвяното въвеждане на еврото от 2026 година.

За опозицията и партия „Величие“

Костадинов коментира и вътрешните процеси в опозиционните среди, заявявайки, че не вижда сериозни трусове сред опозиционните партии, но определи партия „Величие“ като „групировка“, която според него се ползва с покровителството на съдебната власт.

„Съдебната система пази групировката ‘Величие’,“ заяви лидерът на „Възраждане“.

За Борисов и Пеевски

Относно отношенията между Бойко Борисов и Делян Пеевски, Костадинов коментира, че лидерът на ГЕРБ „изживява катарзис“, който определи като естествен за един „политически пенсионер“.