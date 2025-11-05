НА ЖИВО
          Костадинов: Бюджетът е катастрофален, а мнозинството – изчерпано

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи проектобюджета за 2026 година като „катастрофален“ и заяви, че правителството е напълно неспособно да управлява България.

          „Важното е сега да се знае, че правителството не може да управлява България. Управляващото мнозинство е тотално изчерпано,“ каза Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.

          По думите му, с този бюджет всеки българин плаща „вноска, за да влезем в клуба на богатите“, визирайки подготвяното въвеждане на еврото от 2026 година.

          За опозицията и партия „Величие“

          Костадинов коментира и вътрешните процеси в опозиционните среди, заявявайки, че не вижда сериозни трусове сред опозиционните партии, но определи партия „Величие“ като „групировка“, която според него се ползва с покровителството на съдебната власт.

          Цончо Ганев: Бюджетът на лъжата ни загробва със заеми и унищожава малкия и средния бизнес

          „Съдебната система пази групировката ‘Величие’,“ заяви лидерът на „Възраждане“.

          За Борисов и Пеевски

          Относно отношенията между Бойко Борисов и Делян Пеевски, Костадинов коментира, че лидерът на ГЕРБ „изживява катарзис“, който определи като естествен за един „политически пенсионер“.

          „Бойко Борисов изживява катарзис, което е нормално за един политически пенсионер,“ заключи Костадинов.

          Ивайло Мирчев с остри критики: 'ГЕРБ да си оттеглят бюджета и да го пренапишат'"

          Цончо Ганев: Бюджетът на лъжата ни загробва със заеми и унищожава малкия и средния бизнес

          ИЗВЪНРЕДНО: Бюджетът е блокиран, работодателите бойкотират НСТС

          Никола Павлов -
          Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), насрочено за днес, няма да се състои, съобщи пред медиите Васка Шушнева, секретар на Съвета. Причината е,...
          Политика

          Важно уточнение: Пеевски каза къде се е снимал Бойко Рашков с Мухарем-Мухата

          Никола Павлов -
          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски заяви пред журналисти в парламента, че снимките, на които бившият вътрешен министър Бойко Рашков е заснет...
          Война

          Покровско направление: ВСУ предават Мирноград без бой

          Иван Христов -
          Покровско направление към сутринта на 5 ноември 2025 г.: Мирноград може да бъде предаден на украинските въоръжени сили без бой..., пише Юрий Подоляка в...

