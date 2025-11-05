НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Козмин Моци: Лудогорец може да стане шампион и по трудния начин, а не само с лекота

          Техническият директор на Лудогорец говори пред медиите преди заминаването на „орлите“ за Будапеща, където предстои гостуване на местния гранд Ференцварош в мач от основната фаза на Лига Европа

          0
          17
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Техническият директор на Лудогорец – Козмин Моци, говори пред медиите преди заминаването на „орлите“ за Будапеща. В унгарската столица на българския шампион му предстои гостуване на местния гранд Ференцварош в мач от основната фаза на Лига Европа.

          - Реклама -

          На българска земя ръководителят изрази надежда, че разрадчани могат да си тръгнат с актив от унгарската столица, но и говори за шампионската битка у нас. Той продължава да е убеден, че отборът му ще триумфира за 15-и пореден път. 

          „Надявам се утре да си тръгнем с точка или точки. Не сме в най-добрата си форма. Искаме да покажем характер и искам да покажем, че Лудогорец може да стане шампион и по трудния начин, а не само с лекота.

          В този момент продължаваме да търсим треньор, но не искам да говорим за това. Когато има нещо сигурно, ще го научите от нас. Не искам да говоря, най-вече от уважение към настоящия треньор. Не искам да говоря за нов треньор преди мач в Европа.

          Надявам се след международната пауза да има развитие. Не мисля, че утре е най-важният мач.

          Важен е като всички други. С една победа или с една добра игра можем да си вдигнем настроението. И в този момент съм сигурен, че Лудогорец ще е шампион. Вярвам, че можем да станем шампион и по трудния начин, а не само като преди с лекота. Вярвам го заради качествата и характера на нашите футболисти“, обясни румънецът.

          Техническият директор на Лудогорец – Козмин Моци, говори пред медиите преди заминаването на „орлите“ за Будапеща. В унгарската столица на българския шампион му предстои гостуване на местния гранд Ференцварош в мач от основната фаза на Лига Европа.

          - Реклама -

          На българска земя ръководителят изрази надежда, че разрадчани могат да си тръгнат с актив от унгарската столица, но и говори за шампионската битка у нас. Той продължава да е убеден, че отборът му ще триумфира за 15-и пореден път. 

          „Надявам се утре да си тръгнем с точка или точки. Не сме в най-добрата си форма. Искаме да покажем характер и искам да покажем, че Лудогорец може да стане шампион и по трудния начин, а не само с лекота.

          В този момент продължаваме да търсим треньор, но не искам да говорим за това. Когато има нещо сигурно, ще го научите от нас. Не искам да говоря, най-вече от уважение към настоящия треньор. Не искам да говоря за нов треньор преди мач в Европа.

          Надявам се след международната пауза да има развитие. Не мисля, че утре е най-важният мач.

          Важен е като всички други. С една победа или с една добра игра можем да си вдигнем настроението. И в този момент съм сигурен, че Лудогорец ще е шампион. Вярвам, че можем да станем шампион и по трудния начин, а не само като преди с лекота. Вярвам го заради качествата и характера на нашите футболисти“, обясни румънецът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Купа на България: Късмет за Левски и софийско дерби за ЦСКА

          Николай Минчев -
          В сряда по обяд в Амфитеатралната зала на Национална футболна база "Бояна" се изтегли жребият за 1/8-финалите за Купата на България. Така станаха ясни...
          Футбол

          Кметът на Стара Загора: Състоянието на терените се влоши, поради липса на поддръжка от Берое

          Николай Минчев -
          Кметът на Стара Загора - Живко Тодоров, отговори на опитите за внушаване от страна на треньора на Берое Алехандро Сагерас. След загубата от Локомотив...
          Тенис

          Новак Джокович се справи с един от трудните си противници

          Николай Минчев -
          Легендата на световния тенис - Новак Джокович, потегли с победа на семейния си турнир. Надпреварата беше традиционна за Белград, но след напрежението с президента...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions