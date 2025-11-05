Козмин Моци: Лудогорец може да стане шампион и по трудния начин, а не само с лекота

Техническият директор на Лудогорец – Козмин Моци, говори пред медиите преди заминаването на „орлите“ за Будапеща. В унгарската столица на българския шампион му предстои гостуване на местния гранд Ференцварош в мач от основната фаза на Лига Европа.

На българска земя ръководителят изрази надежда, че разрадчани могат да си тръгнат с актив от унгарската столица, но и говори за шампионската битка у нас. Той продължава да е убеден, че отборът му ще триумфира за 15-и пореден път.

„Надявам се утре да си тръгнем с точка или точки. Не сме в най-добрата си форма. Искаме да покажем характер и искам да покажем, че Лудогорец може да стане шампион и по трудния начин, а не само с лекота.

В този момент продължаваме да търсим треньор, но не искам да говорим за това. Когато има нещо сигурно, ще го научите от нас. Не искам да говоря, най-вече от уважение към настоящия треньор. Не искам да говоря за нов треньор преди мач в Европа.

Надявам се след международната пауза да има развитие. Не мисля, че утре е най-важният мач.

Важен е като всички други. С една победа или с една добра игра можем да си вдигнем настроението. И в този момент съм сигурен, че Лудогорец ще е шампион. Вярвам, че можем да станем шампион и по трудния начин, а не само като преди с лекота. Вярвам го заради качествата и характера на нашите футболисти“, обясни румънецът.