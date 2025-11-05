НА ЖИВО
          Купа на България: Късмет за Левски и софийско дерби за ЦСКА

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В сряда по обяд в Амфитеатралната зала на Национална футболна база „Бояна“ се изтегли жребият за 1/8-финалите за Купата на България. Така станаха ясни двойките до края на календарната година. Следващите двубои от турнира са предвидени за периода 12-15 декември 2025.

          Трябва да се отбележи, че днес жребият беше пълен и всички 16 отбора попадат в една урна. Домакин на срещата е отборът, изтеглен първи в двойката. Битките са в един мач като са предвидени продължения и дузпи, ако в рамките на 90 или 120 минути не бъде излъчен победител. Такъв беше случаят с Берое, който шокиращо отпадна след наказателни удари като гост на Витоша Бистрица. 

          „Тигрите“ нямаха късмет, след като съдбата им е гостуване на Левски. Късметът сравнително беше и с Лудогорец и ЦСКА – шампионът ще гостува на Септември, а „червените“ приемат Локомотив София. 

          Двойките за 1/8-финалите за Купата на България

          Септември – Лудогорец

          Черно море – Арда Кърджали

          Добруджа – Ботев Враца

          ЦСКА – Локомотив София

          Славия – ЦСКА 1948

          Локомотив Пловдив – Монтана

          Спартак Варна – Ботев Пловдив

          Левски – Витоша Бистрица

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Козмин Моци: Лудогорец може да стане шампион и по трудния начин, а не само с лекота

          Николай Минчев -
          Техническият директор на Лудогорец – Козмин Моци, говори пред медиите преди заминаването на „орлите“ за Будапеща. В унгарската столица на българския шампион му предстои...
          Война

          Покровско направление: ВСУ предават Мирноград без бой

          Иван Христов -
          Покровско направление към сутринта на 5 ноември 2025 г.: Мирноград може да бъде предаден на украинските въоръжени сили без бой..., пише Юрий Подоляка в...
          Футбол

          Кметът на Стара Загора: Състоянието на терените се влоши, поради липса на поддръжка от Берое

          Николай Минчев -
          Кметът на Стара Загора - Живко Тодоров, отговори на опитите за внушаване от страна на треньора на Берое Алехандро Сагерас. След загубата от Локомотив...

