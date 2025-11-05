Купа на България: Късмет за Левски и софийско дерби за ЦСКА

В сряда по обяд в Амфитеатралната зала на Национална футболна база „Бояна“ се изтегли жребият за 1/8-финалите за Купата на България. Така станаха ясни двойките до края на календарната година. Следващите двубои от турнира са предвидени за периода 12-15 декември 2025.

Трябва да се отбележи, че днес жребият беше пълен и всички 16 отбора попадат в една урна. Домакин на срещата е отборът, изтеглен първи в двойката. Битките са в един мач като са предвидени продължения и дузпи, ако в рамките на 90 или 120 минути не бъде излъчен победител. Такъв беше случаят с Берое, който шокиращо отпадна след наказателни удари като гост на Витоша Бистрица.

„Тигрите“ нямаха късмет, след като съдбата им е гостуване на Левски. Късметът сравнително беше и с Лудогорец и ЦСКА – шампионът ще гостува на Септември, а „червените“ приемат Локомотив София.

Двойките за 1/8-финалите за Купата на България

Септември – Лудогорец

Черно море – Арда Кърджали

Добруджа – Ботев Враца

ЦСКА – Локомотив София

Славия – ЦСКА 1948

Локомотив Пловдив – Монтана

Спартак Варна – Ботев Пловдив

Левски – Витоша Бистрица