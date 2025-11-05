Ливърпул заслужено победи Реал Мадрид с 1:0 на „Анфийлд“ в мач от четвъртия кръг в основната фаза на Шампионска лига. В големият герой за мърсисайдци се превърна Алексис Мак Алистър, пронизал с глава направилия много силен мач Тибо Куртоа.

- Реклама -

Впечатление направи завръщането на Трент Александър-Арнолд у дома, но феновете на английския колос не го посрещнаха по най-добрия възможен начин и той получи освирквания както при появата си в игра, така и при всяко отиграване на топката.

С успеха Ливърпул събра девет точки в таблицата в Шампионска лига, а с толкова е и Реал Мадрид. В следващия кръг от Турнира на богатите отборът на Арне Слот е домакин на ПСВ Айндховен, докато момчетата на Чаби Алонсо гостуват в Гърция на Олимпиакос.

Началото на срещата бе спокойно, като до първото по-интересно положение се стигна в десетата минута. Дийн Хаусен загуби топката, Доминик Собослай намери Флориан Вирц, който от границата на наказателното поле стреля много неточно.

В 17-ата минута Реал Мадрид организира чудесна контраатака. Едуардо Камавинга отне в средата, пусна за Джуд Белингам, който напредна, комбинира с Винисиус, бразилецът върна за англичанина, който заложи на Килиан Мбапе, чийто удар бе изключително неточен.

Десет минути след това Реал организира поредната си продължителна атака, при която Едер Милитао намери Орелиен Чуамени, а дефанзивният полузащитник стреля от дистанция, но твърде неточно.

Само няколко секунди по-късно Дийн Хаусен допусна сериозна неточност, която доведе до най-чистото положение от началото на срещата. Флориан Вирц получи постранство отдясно, пусна успореден пас към Собослай, той остана очи в очи с Тибо Куртоа, но белгиецът блесна с чудесно спасяване.

ЛИВЪРПУЛ ПОИСКА ДУЗПА

В 33-ата минута се стигна до спорна ситуация. Собослай нанесе удар от границата, топката срещна лявата ръка на Чуамени, а Ищван Ковач първоначално отсъди фал извън наказателното поле. Той бе извикан да гледа ситуацията на монитора за дузпа. Румънският рефер прецени, че действията на Чуамени не са умишлени и даде топката в притежание на Реал.

В 37-ата минута Собослай пробва пореден удар от средна дистанция, насочвайки топката към долния десен ъгъл по диагонал, но Тибо Куртоа внимаваше и успя да улови с лекота. Шест минути след това унгарският национал нанесе тежък удар от сходна позиция, но белгийският страж изби в страни, а след това топката бе изчистена в корнер.

В последната минута от редовното време Реал Мадрид за първи път застраши вратата на Ливърпул. Винисиус проби отляво и намери Джуд Белингам в наказателното поле, англичанинът си откри пространство за удар и би, а Гиорги Мамардашвили отби топката. Тя отново стигна до Вини, който намери Арда Гюлер на границата на наказателното поле, а турчинът стреля в ръцете на грузинския страж.

Във втората минута от добавеното време Ливърпул стигна до нова възможност след удар от далечна дистанция. Този път Алексис Мак Алистър тества рефлекса на Тибо Куртоа с изстрел към долния десен ъгъл, но белгиецът отново бе заел добра позиция и изби встрани. Секунди след това бе даден и краят на първото полувреме.

Още в началото на втората част Ливърпул отново се размина с гол след феноменална намеса на Тибо Куртоа. При изпълнение на корнер топката бе отклонена към Върджил ван Дайк, капитанът на Ливърпул стреля с глава, а Куртоа изби. Последваха нови два корнера – при първия Куртоа спря Юго Екитике, при втория французинът стреля неточно.

В 52-рата минута Доминик Собослай стреля от пряк свободен удар от опасна позиция, но право в обсега на правещия феноменален мач Тибо Куртоа. Седем минути след това Реал Мадрид отговори – Алваро Карерас навърза няколко защитници на Ливърпул и пробва да бие, но бе много далеч от истината, като не вкара нито сила, нито точност в изпълнението си.

ГОЛ ЗА ЛИВЪРПУЛ

В 61-вата минута закономерното се случи и натискът на Ливърпул даде резултат. Доминик Собослай центрира от свободен удар към наказателното поле и намери Алексис Мак Алистър, аржентинецът бе изпуснат от защитата на Реал Мадрид и след мощен удар с глава заби топката неспасяемо зад гърба на най-после капитулиралия Тибо Куртоа – 1:0.

В 75-ата минута Реал Мадрид бе на сантиметри от изравнително попадение с първото си сериозно положение за втората част. Винисиус Жуниор проби по левия фланг и даде пас по въздух за Килиан Мбапе, французинът стреля от движение и прати топката малко покрай левия страничен стълб на вратата, пазена от скучаещия Мамардашвили.

„АНФИЙЛД“ ОСВИРКА ТРЕНТ

В 81-вата минута Чаби Алонсо пусна в игра Трент Александър-Арнолд на мястото на Арда Гюлер. Английският десен бек, юноша на Ливърпул, не се раздели по възможно най-добрия начин с мърсисайдци през лятото, когато премина на „Сантиаго Бернабеу“. При появата си на терена и последвалите му докосвания до топката, Трент бе освиркван от публиката на „Анфийлд“.

В 87-ата минута Мохамед Салах направи чудесен пробив по десния фланг и с хубаво подаване намери Коди Гакпо, който от близка дистанция нанесе удар, а Тибо Куртоа направи поредното си спасяване. Топката се върна в краката на Салах, който на свой ред пробва да отбележи във вратата на Реал, но бранител на „лос бланкос“ го блокира.