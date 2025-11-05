НА ЖИВО
          Локо Пд: Пакетните билети, за мачовете с Ботев и Берое, ще важат за Купата

          Домакинството с Монтана ще е единственият мач до края на календарната година, на който ще бъдат допускани зрители

          Снимка: 7dnisport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръководството на Локомотив Пловдив уведоми своите привържениците, че пакетните билети, които бяха продавани за срещите с Ботев и Берое, ще важат за домакинството на Монтана в 1/8-финалите за Купата на България.

          Мачът с новака в Първа лига ще е единственият домакински двубой на „смърфовете“ до края на 2025 година с публика на „Лаута“ след наказанието от Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз във връзка с инцидента с вратаря на Ботев Пд Даниел Наумов в градското дерби на 1 ноември.

          Мачовете на Локомотив с Берое, Монтана и Арда за първенство ще са при закрити врата.

          „Уважаеми локомотивци, 
          Пакетните билети, които бяха продавани за срещите с Ботев и Берое, ще важат за домакинството на Монтана в 1/8-финалите за Купата на България. Двубоят ще бъде в периода 12-15 декември 2025 година. Това домакинство ще е единственото до края на календарната година, на което ще бъдат допускани зрители. 
          Двубоите от Първа лига с Берое (08.11 – 18:00), Монтана (28.11 – 17:30) и Арда (06.12 – 15:00) ще се играят при закрити врата.“, написаха пловдивчани.

