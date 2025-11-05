НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Луис Диас вкара два на ПСЖ, но бе изгонен и Байерн потрепери

          Парижани се впуснаха в търсене на изравнителен гол и натикаха баварците в собствената им половина

          0
          4
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Байерн Мюнхен победи ПСЖ с 2:1 в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

          - Реклама -

          Баварците поведоха с 2:0 през първата част, но в добавеното й време авторът на тези две попадения – Луис Диас, бе изгонен, което позволи на ПСЖ да потърси точки от този мач. Парижани върнаха един гол четвърт час преди края. Гостите обаче удържаха преднината си, въпреки натиска в последните минути и си тръгнаха от Париж с трите точки.

          Байерн Мюнхен поведе в резултата още в 4-ата минута. Майкъл Олисе пое пас от Серж Гнабри и предизвика спасяване от Люка Шевалие, но топката стигна до Луис Диас, а колумбиецът я прати в мрежата за 0:1.

          След ранното си попадение Байерн бе отборът, който повече владееше топката и се настани в половината на ПСЖ в следващите минути.

          Парижани вкараха топката във вратата на Байерн в 22-рата минута, когато Фабиан Руис центрира към Усман Дембеле, а той продължи топката към мрежата на Мануел Нойер, но след преглед с ВАР попадението не бе зачетено заради засада на носителя на „Златната топка“.

          Баварците отговориха с извеждащо подаване към Серж Гнабри, който обаче прати топката над вратата.

          Другата лоша новина за Луис Енрике дойде в 24-ата минута, когато Усман Дембеле напусна контузен и на негово място влезе Канг Ин Лий.

          В 31-вата минута Гнабри стреля по земя, но намери само страничния стълб на вратата, пазена от Шевалие.

          Маркиньос сбърка минута след това и позволи на Луис Диас да му открадне топката и да я прати във вратата за 0:2.

          Попадение на Йосип Станишич в последната минута на редовното време не бе зачетено заради засада, а минута след това Йозуа Кимих стреля на сантиметри покрай вратата.

          В добавеното време Луис Диас получи жълт картон за нарушение срещу Ашраф Хакими, който се контузи и напусна със сълзи на очи, а реферът прегледа ситуацията на ВАР монитора и изгони колумбиеца, който влезе остро в краката на бранителя.

          В 62-рата минута Майкъл Олисе тръгна на самостоятелен рейд, но не успя да завърши добре атаката.

          Витиня стреля от границаа на наказателното поле в 68-ата минута, но Нойер изби.

          ПСЖ върна един гол в 74-ата минута, когато влезлият като резерва Жоао Невеш с акробатично изпълнение превърна центриране на друга резерва Канг Ин Лий в гол – 1:2.

          Нойер улови топката след изстрел на Витиня от дистанция две минути след това. Стражът на Байерн направи добро спасяване в 78-ата минута, когато Канг Ин Лий стреля отблизо.

          Парижани се впуснаха в търсене на изравнителен гол и натикаха баварците в собствената им половина.

          Байерн Мюнхен победи ПСЖ с 2:1 в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

          - Реклама -

          Баварците поведоха с 2:0 през първата част, но в добавеното й време авторът на тези две попадения – Луис Диас, бе изгонен, което позволи на ПСЖ да потърси точки от този мач. Парижани върнаха един гол четвърт час преди края. Гостите обаче удържаха преднината си, въпреки натиска в последните минути и си тръгнаха от Париж с трите точки.

          Байерн Мюнхен поведе в резултата още в 4-ата минута. Майкъл Олисе пое пас от Серж Гнабри и предизвика спасяване от Люка Шевалие, но топката стигна до Луис Диас, а колумбиецът я прати в мрежата за 0:1.

          След ранното си попадение Байерн бе отборът, който повече владееше топката и се настани в половината на ПСЖ в следващите минути.

          Парижани вкараха топката във вратата на Байерн в 22-рата минута, когато Фабиан Руис центрира към Усман Дембеле, а той продължи топката към мрежата на Мануел Нойер, но след преглед с ВАР попадението не бе зачетено заради засада на носителя на „Златната топка“.

          Баварците отговориха с извеждащо подаване към Серж Гнабри, който обаче прати топката над вратата.

          Другата лоша новина за Луис Енрике дойде в 24-ата минута, когато Усман Дембеле напусна контузен и на негово място влезе Канг Ин Лий.

          В 31-вата минута Гнабри стреля по земя, но намери само страничния стълб на вратата, пазена от Шевалие.

          Маркиньос сбърка минута след това и позволи на Луис Диас да му открадне топката и да я прати във вратата за 0:2.

          Попадение на Йосип Станишич в последната минута на редовното време не бе зачетено заради засада, а минута след това Йозуа Кимих стреля на сантиметри покрай вратата.

          В добавеното време Луис Диас получи жълт картон за нарушение срещу Ашраф Хакими, който се контузи и напусна със сълзи на очи, а реферът прегледа ситуацията на ВАР монитора и изгони колумбиеца, който влезе остро в краката на бранителя.

          В 62-рата минута Майкъл Олисе тръгна на самостоятелен рейд, но не успя да завърши добре атаката.

          Витиня стреля от границаа на наказателното поле в 68-ата минута, но Нойер изби.

          ПСЖ върна един гол в 74-ата минута, когато влезлият като резерва Жоао Невеш с акробатично изпълнение превърна центриране на друга резерва Канг Ин Лий в гол – 1:2.

          Нойер улови топката след изстрел на Витиня от дистанция две минути след това. Стражът на Байерн направи добро спасяване в 78-ата минута, когато Канг Ин Лий стреля отблизо.

          Парижани се впуснаха в търсене на изравнителен гол и натикаха баварците в собствената им половина.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Тотнъм прегази Копенхаген и продължава без загуба в ШЛ

          Станимир Бакалов -
          Тотнъм постигна убедителна победа с 4:0 над Копенхаген в двубой от четвъртия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Лондончани контролираха изцяло мача и...
          Спорт

          Ливърпул заслужено победи Реал Мадрид с 1:0

          Станимир Бакалов -
          Ливърпул заслужено победи Реал Мадрид с 1:0 на „Анфийлд“ в мач от четвъртия кръг в основната фаза на Шампионска лига. В големият герой за...
          Спорт

          Спалети също не помогна на Ювентус за първи успех в Шампионската лига

          Станимир Бакалов -
          Ювентус и Спортинг не се победиха, завършвайки 1:1 в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига, който бе дебютен за Лучано...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions