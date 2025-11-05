Луис Диас вкара два на ПСЖ, но бе изгонен и Байерн потрепери

Байерн Мюнхен победи ПСЖ с 2:1 в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

Баварците поведоха с 2:0 през първата част, но в добавеното й време авторът на тези две попадения – Луис Диас, бе изгонен, което позволи на ПСЖ да потърси точки от този мач. Парижани върнаха един гол четвърт час преди края. Гостите обаче удържаха преднината си, въпреки натиска в последните минути и си тръгнаха от Париж с трите точки.

Байерн Мюнхен поведе в резултата още в 4-ата минута. Майкъл Олисе пое пас от Серж Гнабри и предизвика спасяване от Люка Шевалие, но топката стигна до Луис Диас, а колумбиецът я прати в мрежата за 0:1.

След ранното си попадение Байерн бе отборът, който повече владееше топката и се настани в половината на ПСЖ в следващите минути.

Парижани вкараха топката във вратата на Байерн в 22-рата минута, когато Фабиан Руис центрира към Усман Дембеле, а той продължи топката към мрежата на Мануел Нойер, но след преглед с ВАР попадението не бе зачетено заради засада на носителя на „Златната топка“.

Баварците отговориха с извеждащо подаване към Серж Гнабри, който обаче прати топката над вратата.

Другата лоша новина за Луис Енрике дойде в 24-ата минута, когато Усман Дембеле напусна контузен и на негово място влезе Канг Ин Лий.

В 31-вата минута Гнабри стреля по земя, но намери само страничния стълб на вратата, пазена от Шевалие.

Маркиньос сбърка минута след това и позволи на Луис Диас да му открадне топката и да я прати във вратата за 0:2.

Попадение на Йосип Станишич в последната минута на редовното време не бе зачетено заради засада, а минута след това Йозуа Кимих стреля на сантиметри покрай вратата.

В добавеното време Луис Диас получи жълт картон за нарушение срещу Ашраф Хакими, който се контузи и напусна със сълзи на очи, а реферът прегледа ситуацията на ВАР монитора и изгони колумбиеца, който влезе остро в краката на бранителя.

В 62-рата минута Майкъл Олисе тръгна на самостоятелен рейд, но не успя да завърши добре атаката.

Витиня стреля от границаа на наказателното поле в 68-ата минута, но Нойер изби.

ПСЖ върна един гол в 74-ата минута, когато влезлият като резерва Жоао Невеш с акробатично изпълнение превърна центриране на друга резерва Канг Ин Лий в гол – 1:2.

Нойер улови топката след изстрел на Витиня от дистанция две минути след това. Стражът на Байерн направи добро спасяване в 78-ата минута, когато Канг Ин Лий стреля отблизо.

Парижани се впуснаха в търсене на изравнителен гол и натикаха баварците в собствената им половина.