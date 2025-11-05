НА ЖИВО
          Марк Рюте: НАТО оценява високо усилията на Румъния, България и Турция за разминиране на Черно море

          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          НАТО оценява високо усилията на Румъния, България и Турция в Черноморския регион за разширяване на дейностите по разминиране и патрулиране. 

          Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция в Букурещ с румънския президент Никушор Дан, предаде БГНЕС.

          „Румъния осигурява важно лидерство в контекста на Черноморския регион, който, искам да подчертая, има стратегическо значение за целия Алианс“, подчерта той.

          „През последните месеци станахме свидетели на руски дронови нарушения на вашето въздушно пространство. Реакцията на НАТО беше бърза и решителна. Независимо от намеренията, НАТО приема тези инциденти изключително сериозно и ще останем бдителни. Възпиращият фактор е основата на нашата отбрана, затова ние заявяваме напълно ясно, че НАТО е готова, решена и способна да направи всичко необходимо, за да защити“, каза още Марк Рюте.

          Генералният секретар е категоричен, че не трябва да има никакво съмнение в решимостта на НАТО да защитава Алианса на суша, по море и във въздуха.

          Това включва, разбира се, и дейности като Eastern Sentry, които добавят сила и гъвкавост към нашата отбранителна позиция по цялото източно крило – включително и в Черноморския регион.  Ние работим съвместно с индустрията, за да осигурим технологиите, артилерията и боеприпасите, които са ни нужни, за да продължим да защитаваме всеки сантиметър от територията на съюзниците. В това отношение Румъния също играе важна роля“,  заяви Рюте.

