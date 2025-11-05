НА ЖИВО
          Мъж остава в ареста заради опит за трафик на хероин за 37 млн. лв. в дипломатическа кола

          Десислава Димитрова
          Окръжният съд – Хасково отхвърли искането на Делян Хаджилазов за промяна на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека и постанови той да остане в ареста. Хаджилазов е обвинен, че заедно с още двама души е направил опит да пренесе близо 206 кг хероин през ГКПП „Капитан Андреево“.

          Съдът мотивира решението си с това, че събраните до момента доказателства не разколебават извода за обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението. Освен това деянието е тежко и умишлено, като предвиденото наказание е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба между 200 000 и 300 000 лева.

          Делян Хаджилазов беше заловен на 18 юли тази година на изходящото трасе на ГКПП „Капитан Андреево“ към Турция. С него бяха дипломатът от посолството на Демократична република Конго в Брюксел Жан Де Дю Мутеба и белгийската гражданка Доте Флор Аделаид.

          В куфарите, открити в дипломатическата кола, с която тримата пътували, властите намериха значително количество кокаин на стойност 37,069 милиона лева.

          „Става дума за организирана престъпна група, действала на територията на държави – членки на Европейския съюз, които са наши партньори и съюзници,“

          заяви вътрешният министър Даниел Митов по време на брифинг след предотвратената реализация на наркотрафика.
          Министърът на финансите Теменужка Петкова подчерта, че България успешно пази границите на Европейския съюз.

          Спрямо тримата обвиняеми беше наложена мярка „задържане под стража“ още в края на юли, а впоследствие Пловдивският апелативен съд потвърди мярката и за белгийската гражданка.

