Михайлов отсече: Започваме да действаме по коренно различен начин

От днес партия „Величие“ започва да действа по коренно различен начин в Народното събрание, заяви пред журналисти председателят на парламентарната група Ивелин Михайлов.
Той остро разкритикува институциите, които според него не работят и обслужват мафията, а не обществото:
Михайлов припомни, че „Величие“ неведнъж е подкрепяла други опозиционни формации:
Според него обаче опозиционните партии са се провалили, защото „работят заедно с правителството“.
По-рано партия „Величие“ определи проектобюджета за 2026 г. като „крадлив и некадърен“, обвинявайки управляващите в обслужване на корпоративни интереси.
