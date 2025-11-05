НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          Михайлов отсече: Започваме да действаме по коренно различен начин

          От днес партия „Величие“ започва да действа по коренно различен начин в Народното събрание, заяви пред журналисти председателят на парламентарната група Ивелин Михайлов.

          „Понеже сме нов политически играч, досега влизахме и следвахме установения ред – опозиционни партии, управляващи партии. Опитвахме се да бъдем опозиция, която подпомага правилно другата опозиция, да показваме нередностите в държавата и да изискваме защита на населението, на законите, на бизнеса и на всички онеправдани. Днес видяхме, че осем партии от девет гласуваха да се развали парламентарната група на „Величие“, заяви Михайлов.

          Той остро разкритикува институциите, които според него не работят и обслужват мафията, а не обществото:

          „Когато говорим за неработещи институции – прокуратура, ЦИК, всички органи в държавата – и го показваме с факти и доказателства, но няма никаква реакция, това означава, че който търси тяхното съдействие, търси съдействието на мафията.“

          Михайлов припомни, че „Величие“ неведнъж е подкрепяла други опозиционни формации:

          „Помогнахме на АПС, когато им крадяха депутати. Защитавахме ПП–ДБ, когато техният кмет беше вкаран несправедливо в затвора. Защитавахме „Възраждане“, когато искаха да махнат Цончо Ганев като зам.-председател на парламента. Подписвахме всички техни документи и сме единствената опозиционна партия, която гласува за опозиционен председател на Народното събрание.“

          Според него обаче опозиционните партии са се провалили, защото „работят заедно с правителството“.

          „До този момент подкрепяхме опозицията в борбата ѝ уж срещу мафията. Те падаха една по една и се убедихме, че всъщност работят заедно с правителството. Оттук нататък ще се съсредоточим само върху важните и съществени неща. Ще отговаряме само на значими въпроси – в игрите на правителството повече няма да участваме“, подчерта Михайлов.

          По-рано партия „Величие“ определи проектобюджета за 2026 г. като „крадлив и некадърен“, обвинявайки управляващите в обслужване на корпоративни интереси.

