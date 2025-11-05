Михайлов отсече: Започваме да действаме по коренно различен начин

„Понеже сме нов политически играч, досега влизахме и следвахме установения ред – опозиционни партии, управляващи партии. Опитвахме се да бъдем опозиция, която подпомага правилно другата опозиция, да показваме нередностите в държавата и да изискваме защита на населението, на законите, на бизнеса и на всички онеправдани. Днес видяхме, че осем партии от девет гласуваха да се развали парламентарната група на „Величие“, заяви Михайлов.