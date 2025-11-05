Монако излъга Бодьо/Глимт в Норвегия

Монако постигна първата си победа в тазгодишното издание на Шампионската лига. Френският тим се наложи с 1:0 в гостуването си на Бодьо/Глимт в Норвегия. Героят на вечерта бе Фоларин Балогун, който отбеляза единствения гол в 43-тата минута на двубоя.

- Реклама -

Монако поведе с една от малкото си възможности в мача. В 43-тата минута Балогун комбинира с Мане Аклиуш, изскочи на стрелкова позиция и от малък ъгъл успя да промуши топката под напречната греда за 0:1.

Бодьо/Глимт можеше да изравни много бързо. в 45-тата минута Каспар Хьог изскочи сам срещу вратаря, финтира го, но вместо да отбележи в опразнената врата, нацели лявата греда.

През второто полувреме домакините пропиляха още няколко добри възможности чрез Каспар Хьог и Патрик Берг, но гол в тяхна полза така и не падна.

В 84-тата минута вечерта стана още по-лоша за норвежкия тим, който остана в намален състав заради червен картон за Йостайн Гундерсен.

След тази победа Монако излезе на 18-ата позиция във временното класиране с 5 точки до момента. Бодьо/Глимт е под чертата на 27-ата позиция с едва 2 точки в актива си.