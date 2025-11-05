НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Монако излъга Бодьо/Глимт в Норвегия

          0
          2
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Монако постигна първата си победа в тазгодишното издание на Шампионската лига. Френският тим се наложи с 1:0 в гостуването си на Бодьо/Глимт в Норвегия. Героят на вечерта бе Фоларин Балогун, който отбеляза единствения гол в 43-тата минута на двубоя.

          - Реклама -

          Монако поведе с една от малкото си възможности в мача. В 43-тата минута Балогун комбинира с Мане Аклиуш, изскочи на стрелкова позиция и от малък ъгъл успя да промуши топката под напречната греда за 0:1.

          Бодьо/Глимт можеше да изравни много бързо. в 45-тата минута Каспар Хьог изскочи сам срещу вратаря, финтира го, но вместо да отбележи в опразнената врата, нацели лявата греда.

          През второто полувреме домакините пропиляха още няколко добри възможности чрез Каспар Хьог и Патрик Берг, но гол в тяхна полза така и не падна.

          В 84-тата минута вечерта стана още по-лоша за норвежкия тим, който остана в намален състав заради червен картон за Йостайн Гундерсен.

          След тази победа Монако излезе на 18-ата позиция във временното класиране с 5 точки до момента. Бодьо/Глимт е под чертата на 27-ата позиция с едва 2 точки в актива си.

          Монако постигна първата си победа в тазгодишното издание на Шампионската лига. Френският тим се наложи с 1:0 в гостуването си на Бодьо/Глимт в Норвегия. Героят на вечерта бе Фоларин Балогун, който отбеляза единствения гол в 43-тата минута на двубоя.

          - Реклама -

          Монако поведе с една от малкото си възможности в мача. В 43-тата минута Балогун комбинира с Мане Аклиуш, изскочи на стрелкова позиция и от малък ъгъл успя да промуши топката под напречната греда за 0:1.

          Бодьо/Глимт можеше да изравни много бързо. в 45-тата минута Каспар Хьог изскочи сам срещу вратаря, финтира го, но вместо да отбележи в опразнената врата, нацели лявата греда.

          През второто полувреме домакините пропиляха още няколко добри възможности чрез Каспар Хьог и Патрик Берг, но гол в тяхна полза така и не падна.

          В 84-тата минута вечерта стана още по-лоша за норвежкия тим, който остана в намален състав заради червен картон за Йостайн Гундерсен.

          След тази победа Монако излезе на 18-ата позиция във временното класиране с 5 точки до момента. Бодьо/Глимт е под чертата на 27-ата позиция с едва 2 точки в актива си.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Атлетико Мадрид се справи с белгийци у дома

          Станимир Бакалов -
          Атлетико Мадрид победи с 3:1 Роял Юнион Сен Жилоа в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. В следващия кръг момчетата на...
          Спорт

          Олимпиакос водеше повече от час срещу ПСВ, но изпусна мача в края!

          Станимир Бакалов -
          Отборите на Олимпиакос и ПСВ Айндховен направиха равенство 1:1 в един от най-интересните мачове от старта на 4-ия кръг в основната схема на Шампионската...
          Спорт

          Тотнъм прегази Копенхаген и продължава без загуба в ШЛ

          Станимир Бакалов -
          Тотнъм постигна убедителна победа с 4:0 над Копенхаген в двубой от четвъртия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Лондончани контролираха изцяло мача и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions