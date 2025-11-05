Над 70 тона пилешко месо без документи: разследването продължава

Продължава разследването по случая с огромни количества месо без документи. До момента са открити над 70 тона пилешко месо, съобщиха от прокуратурата и МВР. Според информацията, дружеството, което стопанисва цеха за преработка, притежава и две складови помещения, също проверени от властите.

„Проверките са извършени в трите помещения. Към момента не са предоставени необходимите документи, не е ясен и произходът на месото," уточняват от институциите.

Според официалните данни, помещенията вече са запечатани, а няма опасност месото да попадне в търговската мрежа, уверяват властите.

Разследването продължава, за да се установи дали става дума за нарушение на хранителните стандарти или за по-сериозен опит за незаконна търговия.