      сряда, 05.11.25
          Над 70 тона пилешко месо без документи: разследването продължава

          Дамяна Караджова
          Продължава разследването по случая с огромни количества месо без документи. До момента са открити над 70 тона пилешко месо, съобщиха от прокуратурата и МВР. Според информацията, дружеството, което стопанисва цеха за преработка, притежава и две складови помещения, също проверени от властите.

          „Проверките са извършени в трите помещения. Към момента не са предоставени необходимите документи, не е ясен и произходът на месото,“ уточняват от институциите.

          Според официалните данни, помещенията вече са запечатани, а няма опасност месото да попадне в търговската мрежа, уверяват властите.

          Разследването продължава, за да се установи дали става дума за нарушение на хранителните стандарти или за по-сериозен опит за незаконна търговия.

