      сряда, 05.11.25
          Най-после: Стана ясно кога ще се изиграе мачът за Суперкупата между Левски и Лудогорец

          Срещата е предвидена за 3 февруари 2026 година

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          От българската професионална футболна лига обявиха, че финалът за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски окончателно е бил насрочен след разговори между представители на двата отбора. 

          В крайна сметка двубоят ще се изиграе на 3 февруари 2026 г. Датата е удобна и за двата отбора. Мачът е във вторник, а в четвъртъка преди това разградчани ще изиграят последната си среща от основната фаза на Лига Европа.

          След това и двата отбора имат мачове в София. Въпросният финал за Суперкупата, в който Лудогорец ще защитава трофея си, ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“. 

          След това Левски приема врачанския Ботев, а разградчани гостуват на “Локомотив”. Трябва да се отбележи, че веднага след това е и датата за 1/4-финалите в турнира за Купата на България.

