„Най-силното зетресение от половин век“: Как е усетен трусът у нас?

Днешното земетресение с епицентър в Северна Гърция бе усетено на територията на цялата Смолянска област, съобщи пред БТА заместник областният управител Андриян Петров.

„Толкова силен трус не е усещан в региона от земетресението във Вранча през 70-те години," посочи той и уточни, че няма данни за разрушения или пострадали.

Земетресението и неговата сила

Според Евро-средиземноморския сеизмологичен център, трусът е бил с магнитуд 4,7 по Рихтер и е регистриран в района на град Ксанти, Северна Гърция.

Усетен е силно в Смолян, Кърджали, Джебел и дори в части от област Хасково.

Реакции в Смолян и Арда

Секунди след земетресението, служители от административни учреждения в Новия център на Смолян са напуснали сградите от съображения за безопасност.

„Особено силно се почувства по високите етажи – на петия етаж буквално разлюля,“ споделят смолянчани в социалните мрежи.

В с. Арда, близо до границата с Гърция, трусът също е бил осезаем.

„Стъклата на читалището се разтресоха и раздрънчаха,“ разказа Сийка Атанасова, секретар на местното читалище.

Силно усетен и в Кърджали

Жителите на Кърджали съобщават, че земетресението е било усетено и на ниските етажи, като част от тях описват движението като вертикално.

„Усети се доста, добре че беше кратко,“ пишат потребители в социалните мрежи.

Някои кърджалийци споделят, че са чули тътен, а други изразяват недоволство, че не е било изпратено предупреждение от системата BG Alert.