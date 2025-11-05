„Най-силното зетресение от половин век“: Как е усетен трусът у нас?

Днешното земетресение с епицентър в Северна Гърция бе усетено на територията на цялата Смолянска област, съобщи пред БТА заместник областният управител Андриян Петров.
Земетресението и неговата сила
Според Евро-средиземноморския сеизмологичен център, трусът е бил с магнитуд 4,7 по Рихтер и е регистриран в района на град Ксанти, Северна Гърция. Усетен е силно в Смолян, Кърджали, Джебел и дори в части от област Хасково.
Реакции в Смолян и Арда
Секунди след земетресението, служители от административни учреждения в Новия център на Смолян са напуснали сградите от съображения за безопасност.
В с. Арда, близо до границата с Гърция, трусът също е бил осезаем.
Силно усетен и в Кърджали
Жителите на Кърджали съобщават, че земетресението е било усетено и на ниските етажи, като част от тях описват движението като вертикално.
Някои кърджалийци споделят, че са чули тътен, а други изразяват недоволство, че не е било изпратено предупреждение от системата BG Alert.
