НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          „Най-силното зетресение от половин век“: Как е усетен трусът у нас?

          0
          346
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Днешното земетресение с епицентър в Северна Гърция бе усетено на територията на цялата Смолянска област, съобщи пред БТА заместник областният управител Андриян Петров.

          „Толкова силен трус не е усещан в региона от земетресението във Вранча през 70-те години,“ посочи той и уточни, че няма данни за разрушения или пострадали.

          - Реклама -

          Земетресението и неговата сила

          Според Евро-средиземноморския сеизмологичен център, трусът е бил с магнитуд 4,7 по Рихтер и е регистриран в района на град Ксанти, Северна Гърция.
          Усетен е силно в Смолян, Кърджали, Джебел и дори в части от област Хасково.

          Силно земетресение в Гърция разлюля и България Силно земетресение в Гърция разлюля и България

          Реакции в Смолян и Арда

          Секунди след земетресението, служители от административни учреждения в Новия център на Смолян са напуснали сградите от съображения за безопасност.

          „Особено силно се почувства по високите етажи – на петия етаж буквално разлюля,“ споделят смолянчани в социалните мрежи.

          В с. Арда, близо до границата с Гърция, трусът също е бил осезаем.

          „Стъклата на читалището се разтресоха и раздрънчаха,“ разказа Сийка Атанасова, секретар на местното читалище.

          Силно усетен и в Кърджали

          Жителите на Кърджали съобщават, че земетресението е било усетено и на ниските етажи, като част от тях описват движението като вертикално.

          „Усети се доста, добре че беше кратко,“ пишат потребители в социалните мрежи.

          Някои кърджалийци споделят, че са чули тътен, а други изразяват недоволство, че не е било изпратено предупреждение от системата BG Alert.

          Днешното земетресение с епицентър в Северна Гърция бе усетено на територията на цялата Смолянска област, съобщи пред БТА заместник областният управител Андриян Петров.

          „Толкова силен трус не е усещан в региона от земетресението във Вранча през 70-те години,“ посочи той и уточни, че няма данни за разрушения или пострадали.

          - Реклама -

          Земетресението и неговата сила

          Според Евро-средиземноморския сеизмологичен център, трусът е бил с магнитуд 4,7 по Рихтер и е регистриран в района на град Ксанти, Северна Гърция.
          Усетен е силно в Смолян, Кърджали, Джебел и дори в части от област Хасково.

          Силно земетресение в Гърция разлюля и България Силно земетресение в Гърция разлюля и България

          Реакции в Смолян и Арда

          Секунди след земетресението, служители от административни учреждения в Новия център на Смолян са напуснали сградите от съображения за безопасност.

          „Особено силно се почувства по високите етажи – на петия етаж буквално разлюля,“ споделят смолянчани в социалните мрежи.

          В с. Арда, близо до границата с Гърция, трусът също е бил осезаем.

          „Стъклата на читалището се разтресоха и раздрънчаха,“ разказа Сийка Атанасова, секретар на местното читалище.

          Силно усетен и в Кърджали

          Жителите на Кърджали съобщават, че земетресението е било усетено и на ниските етажи, като част от тях описват движението като вертикално.

          „Усети се доста, добре че беше кратко,“ пишат потребители в социалните мрежи.

          Някои кърджалийци споделят, че са чули тътен, а други изразяват недоволство, че не е било изпратено предупреждение от системата BG Alert.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Арестуваха 26-годишен мъж за въоръжен грабеж над германски студент в метрото

          Георги Петров -
          26-годишен мъж е задържан за грабеж над студент от Германия на метростанция „Сердика“ в София, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Инцидентът е станал на 30...
          Други

          Топъл уикенд след облачната седмица

          Дамяна Караджова -
          В следващите дни времето ще остане типично есенно – неустойчиво, облачно и с периодични валежи, без сериозни температурни аномалии.
          Политика

          НСТС обсъжда бюджет 2026

          Никола Павлов -
          Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се събира извънредно днес, за да обсъди проектобюджета за 2026 г. — първия държавен бюджет, изготвен в евро,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions