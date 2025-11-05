Неизвестни дронове над Белгия

Съветът за национална сигурност в Белгия заседава извънредно заради зачестилите случаи на навлизане на дронове над летища и военни бази, заяви вътрешният министър Бернар Кентен. Припомняме, че снощи белгийското въздушно пространство бе затворено на два пъти заради появата на дронове над летищата в Брюксел и Лиеж, както и над военните бази „Клайне Брьогел“ и „Флорен“.

- Реклама -

Целта на заседанието бе да се обсъди политически и технически отговор на това предизвикателство, довело вчера до отклоняване и отмяна на полети. По последни данни в местни медии около 21.00 ч. българско време снощи първо са били забелязани няколко дрона над столичното летище „Завентем“. Обслужването на полети е било спряно, а 30 минути след преминаване на заплахата тревогата е била вдигната. Непосредствено след възобновяването на полетите е било издадено второ нареждане за закриване на въздушното пространство, отменено малко преди полунощ.

Белгийските служби за сигурност смятат, че най-веротно Русия стои зад инцидентите с дронове, нахлули в белгийското въздушно пространство.

Медиите уточняват, че при вчерашния инцидент военните средства за засичане и заглушаване на сигнали не са помогнали за противодействие на дроновете.

Същевременно часове след временното затваряне на белгийското въздушно пространство заради навлизането на дронове белгийски медии съобщиха, че сайтовете на два големи телекомуникационни оператора в Белгия са били атакувани от руски хакери тази сутрин. Освен това данните от телефоните на милиони белгийски потребители са били откраднати, като сред засегнатите са и висши служители на ЕС и НАТО.