НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Нелегален трафик през България: ТИР с 7 китайци в тайно укритие арестуван на Кулата

          0
          4
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          55-годишен шофьор на ТИР беше арестуван след опит да превози седем китайски граждани, нелегално пребиваващи в България, в таен метален сандък под шасито на полуремаркето.

          - Реклама -
          Хванаха 7 нелегални мигранти от Китай в камион на „Кулата“ Хванаха 7 нелегални мигранти от Китай в камион на „Кулата“

          На 4 ноември 2025 г., при рутинна полицейска проверка в района на граничен преход Кулата, служителите открили скрития сандък, в който се намирали седем мъже без документи за легално пребиваване в Европейския съюз. По данни на прокуратурата, водачът на камиона, идентифициран като И.И., бил наемник за превоза и заявил, че е получил 100 евро за всеки от скритите пътници, за да ги превози от с. Боснек, община Перник, до гр. Солун в Гърция.

          „Задържаният е с криминално досие и е осъждан за предишни престъпления“, каза прокурор от Районната прокуратура в Благоевград, който води разследването.

          Обвиненият е привлечен по чл. 281 от Наказателния кодекс за незаконен превоз на мигранти. След разследването, И.И. е задържан за срок до 72 часа, докато се извършват разпити на свидетели и се събират доказателства.

          Същевременно, полицейските проверки в този регион са част от усилията за превенция на нелегалната миграция, след като граничният контрол в района на Кулата бе отпаднал в резултат на европейски регулации.

          55-годишен шофьор на ТИР беше арестуван след опит да превози седем китайски граждани, нелегално пребиваващи в България, в таен метален сандък под шасито на полуремаркето.

          - Реклама -
          Хванаха 7 нелегални мигранти от Китай в камион на „Кулата“ Хванаха 7 нелегални мигранти от Китай в камион на „Кулата“

          На 4 ноември 2025 г., при рутинна полицейска проверка в района на граничен преход Кулата, служителите открили скрития сандък, в който се намирали седем мъже без документи за легално пребиваване в Европейския съюз. По данни на прокуратурата, водачът на камиона, идентифициран като И.И., бил наемник за превоза и заявил, че е получил 100 евро за всеки от скритите пътници, за да ги превози от с. Боснек, община Перник, до гр. Солун в Гърция.

          „Задържаният е с криминално досие и е осъждан за предишни престъпления“, каза прокурор от Районната прокуратура в Благоевград, който води разследването.

          Обвиненият е привлечен по чл. 281 от Наказателния кодекс за незаконен превоз на мигранти. След разследването, И.И. е задържан за срок до 72 часа, докато се извършват разпити на свидетели и се събират доказателства.

          Същевременно, полицейските проверки в този регион са част от усилията за превенция на нелегалната миграция, след като граничният контрол в района на Кулата бе отпаднал в резултат на европейски регулации.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Д-р Атанас Михайлов: Яжте ориз по пълнолуние, за да свалите два килограма

          Златина Петкова -
          "Яжте ориз по пълнолуние, за да свалите два килограма. Можете да опитате около 5-и декември, когато е следващото пълнолуние." Това каза д-р Атанас Михайлов, който...
          Крими

          Изненадващи разкрития за обира на Лувъра

          Десислава Димитрова -
          Един от обвиняемите по делото за обира в Лувъра е заявил пред следователите, че поръчителят на престъплението може да е чужденец, съобщава изданието „Паризиен“.
          Икономика

          България укрепва икономиката и привлича инвестиции

          Пламена Ганева -
          „България е стабилен, предвидим и сигурен икономически партньор в региона, с отлични перспективи за бъдещо развитие и сътрудничество.“С тези думи министър-председателят Росен Желязков откри...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions