Нелегален трафик през България: ТИР с 7 китайци в тайно укритие арестуван на Кулата

55-годишен шофьор на ТИР беше арестуван след опит да превози седем китайски граждани, нелегално пребиваващи в България, в таен метален сандък под шасито на полуремаркето.

На 4 ноември 2025 г., при рутинна полицейска проверка в района на граничен преход Кулата, служителите открили скрития сандък, в който се намирали седем мъже без документи за легално пребиваване в Европейския съюз. По данни на прокуратурата, водачът на камиона, идентифициран като И.И., бил наемник за превоза и заявил, че е получил 100 евро за всеки от скритите пътници, за да ги превози от с. Боснек, община Перник, до гр. Солун в Гърция.

„Задържаният е с криминално досие и е осъждан за предишни престъпления“, каза прокурор от Районната прокуратура в Благоевград, който води разследването.

Обвиненият е привлечен по чл. 281 от Наказателния кодекс за незаконен превоз на мигранти. След разследването, И.И. е задържан за срок до 72 часа, докато се извършват разпити на свидетели и се събират доказателства.

Същевременно, полицейските проверки в този регион са част от усилията за превенция на нелегалната миграция, след като граничният контрол в района на Кулата бе отпаднал в резултат на европейски регулации.