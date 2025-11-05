НА ЖИВО
          Нов почетен консул на България в канадската провинция Онтарио

          Министерският съвет одобри назначаването на нов почетен консул на България в провинция Онтарио, Канада, като с това решение официално се прекратяват функциите на Игнат Христов Канеф, изпълнявал длъжността до своята смърт на 12 юли 2020 г.

          Новият почетен консул е Кристина Каневдвойна гражданка на България и Канада, добре позната фигура в българската общност в региона. Тя ще изпълнява функциите си като почетен (нещатен) консул със седалище в град Мисисага, а нейният консулски окръг ще обхваща цялата територия на Онтарио.

          Канев има дългогодишен принос за подпомагане на българската диаспора и активно работи за популяризирането на българската култура в Канада. Тя е известна с участието си в благотворителни инициативи и с усилията си за поддържане на положителния имидж на България сред местната общност и бизнес средите.

          Очаква се новоназначеният почетен консул да допринесе за разширяване на сътрудничеството между България и Канада в области като икономика, търговия, култура и обмен на добри практики, както и да оказва съдействие на българските граждани, пребиваващи на територията на провинция Онтарио.

