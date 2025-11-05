НА ЖИВО
          Новак Джокович се справи с един от трудните си противници

          В следващия кръг сърбинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между Елиот Спицири и шестия поставен в схемата Нуно Боржеш

          Снимка: БГНЕС
          Легендата на световния тенис – Новак Джокович, потегли с победа на семейния си турнир. Надпреварата беше традиционна за Белград, но след напрежението с президента Александър Вучич – фамилията реши да премести състезанието в Атина. 

          Така в гръцката столица сърбинът стартира със 7:6(3), 6:1 след 101 минути игра срещу Алехандро Табило. Чилиецът се беше превърнал в един от най-трудните съперници за легендата след предходните две поражения. 

          В миналото Джокович беше загубил от Табило на клей в Рим през миналия сезон и в Монте Карло тази година, и в двата случая с по 2:0 сета.

          Сега обаче легендата впечатли с мощен сервис, реализирайки цели 13 аса и печелейки 95% от точките при първо подаване (35 от 38). 

          В следващия кръг Джокович ще се изправи срещу победителя от двубоя между американеца Елиот Спицири и шестия поставен в схемата Нуно Боржеш от Португалия.

