      сряда, 05.11.25
          Политика

          НС не одържави активите на „Лукойл“

          Никола Павлов
          Народното събрание не прие предложението на партия МЕЧ за одържавяване на активите на „Лукойл“ у нас. За проекторешението гласуваха 42 депутати – вносителите, „Възраждане“ и един народен представител от ГЕРБ–СДС. 80 депутати бяха „против“, а 70 – „въздържал се“.

          В предложението се предвиждаше правителството да изготви инвестиционен план за придобиване от държавата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл България“ ЕООД и съпътстващата инфраструктура, както и да започне преговори с двете дружества за осъществяване на сделката.

          След гласуването и изчерпването на дневния ред, заседанието на парламента беше закрито.

