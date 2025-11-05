НСТС обсъжда бюджет 2026

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се събира извънредно днес, за да обсъди проектобюджета за 2026 г. — първия държавен бюджет, изготвен в евро, тъй като България ще въведе общоевропейската валута от 1 януари 2026 г.
В проекта са заложени рекордни приходи и разходи, а очакваният бюджетен дефицит е 3% от БВП. Максималният размер на новия държавен дълг достига 10,5 млрд. евро, което е най-високият лимит от години насам.
Основни параметри на бюджета
- Бюджет на НЗОК: над 5,5 млрд. евро, което представлява 14% ръст спрямо тази година.
- 260 млн. евро са предвидени за гарантиране на минимални възнаграждения:
- 1860 евро за лекари без специалност;
- 1550 евро за медицински сестри, акушерки и рехабилитатори.
- Минималната работна заплата се увеличава до 620 евро (1213 лв.).
- Майчинството през втората година ще бъде 460 евро (900 лв.) на месец.
- Пенсионната вноска се повишава с 2 процентни пункта.
- Максималният осигурителен доход нараства до 4600 лв.
Разногласия между социалните партньори
Синдикатите и работодателските организации вече изразиха резерви към финансовите разчети в проектобюджета.
Работодателите предупреждават, че повишаването на осигурителната тежест ще натовари бизнеса, докато синдикатите настояват за по-висока социална защита и доходи.
След днешното обсъждане в НСТС, проектобюджетът ще бъде гласуван от правителството, след което ще бъде внесен в Народното събрание за окончателно разглеждане.