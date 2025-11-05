НСТС обсъжда бюджет 2026

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се събира извънредно днес, за да обсъди проектобюджета за 2026 г. — първия държавен бюджет, изготвен в евро, тъй като България ще въведе общоевропейската валута от 1 януари 2026 г.

В проекта са заложени рекордни приходи и разходи, а очакваният бюджетен дефицит е 3% от БВП. Максималният размер на новия държавен дълг достига 10,5 млрд. евро, което е най-високият лимит от години насам.

Основни параметри на бюджета

Бюджет на НЗОК : над 5,5 млрд. евро , което представлява 14% ръст спрямо тази година.

: над , което представлява спрямо тази година. 260 млн. евро са предвидени за гарантиране на минимални възнаграждения : 1860 евро за лекари без специалност; 1550 евро за медицински сестри, акушерки и рехабилитатори.

са предвидени за : Минималната работна заплата се увеличава до 620 евро (1213 лв.) .

се увеличава до . Майчинството през втората година ще бъде 460 евро (900 лв.) на месец .

ще бъде . Пенсионната вноска се повишава с 2 процентни пункта .

се повишава с . Максималният осигурителен доход нараства до 4600 лв.

Разногласия между социалните партньори

Синдикатите и работодателските организации вече изразиха резерви към финансовите разчети в проектобюджета.

Работодателите предупреждават, че повишаването на осигурителната тежест ще натовари бизнеса, докато синдикатите настояват за по-висока социална защита и доходи.

След днешното обсъждане в НСТС, проектобюджетът ще бъде гласуван от правителството, след което ще бъде внесен в Народното събрание за окончателно разглеждане.