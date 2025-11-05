НА ЖИВО
          НСТС обсъжда бюджет 2026

          Никола Павлов
          Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се събира извънредно днес, за да обсъди проектобюджета за 2026 г. — първия държавен бюджет, изготвен в евро, тъй като България ще въведе общоевропейската валута от 1 януари 2026 г.

          В проекта са заложени рекордни приходи и разходи, а очакваният бюджетен дефицит е 3% от БВП. Максималният размер на новия държавен дълг достига 10,5 млрд. евро, което е най-високият лимит от години насам.

          Борисов: Няма да променяме параметрите на бюджета – това е коалиционно решение Борисов: Няма да променяме параметрите на бюджета – това е коалиционно решение

          Основни параметри на бюджета

          • Бюджет на НЗОК: над 5,5 млрд. евро, което представлява 14% ръст спрямо тази година.
          • 260 млн. евро са предвидени за гарантиране на минимални възнаграждения:
            • 1860 евро за лекари без специалност;
            • 1550 евро за медицински сестри, акушерки и рехабилитатори.
          • Минималната работна заплата се увеличава до 620 евро (1213 лв.).
          • Майчинството през втората година ще бъде 460 евро (900 лв.) на месец.
          • Пенсионната вноска се повишава с 2 процентни пункта.
          • Максималният осигурителен доход нараства до 4600 лв.

          Разногласия между социалните партньори

          Синдикатите и работодателските организации вече изразиха резерви към финансовите разчети в проектобюджета.
          Работодателите предупреждават, че повишаването на осигурителната тежест ще натовари бизнеса, докато синдикатите настояват за по-висока социална защита и доходи.

          Ивайло Мирчев с остри критики: ‘ГЕРБ да си оттеглят бюджета и да го пренапишат’“ Ивайло Мирчев с остри критики: ‘ГЕРБ да си оттеглят бюджета и да го пренапишат’“

          След днешното обсъждане в НСТС, проектобюджетът ще бъде гласуван от правителството, след което ще бъде внесен в Народното събрание за окончателно разглеждане.

