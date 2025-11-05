Обвинение срещу шофьора на линейката, прегазила пешеходец в Симеоновград

Окръжната прокуратура – Хасково повдигна обвинение срещу шофьора на линейката, който във вторник прегази и уби пешеходец пред Спешното отделение в Симеоновград.

От държавното обвинение съобщиха, че водачът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Проба с техническо средство е показала, че шофьорът е употребил канабис, а допълнително му е била взета и кръвна проба за лабораторен анализ.

Според прокуратурата обвиняемият ще отговаря за причиняване на смърт по непредпазливост.

След последните промени в Наказателния кодекс, приети през юли, наказанието за подобно престъпление може да бъде от 10 до 15 години лишаване от свобода, когато смъртта е причинена след употреба на наркотични вещества или алкохол.

Разследването по случая продължава.

Според първоначалните данни, 64-годишният шофьор на линейката е нарушил правилата за движение, като при маневра на заден ход по непредпазливост е ударил 66-годишен пешеходец.

Инцидентът е станал пред Центъра за спешна медицинска помощ в Симеоновград. От удара мъжът пада и си удря главата, след което е бил откаран в болница, където по-късно е починал от получените наранявания, уточниха от прокуратурата.