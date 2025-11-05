НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Обвинение срещу шофьора на линейката, прегазила пешеходец в Симеоновград

          0
          26
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Окръжната прокуратура – Хасково повдигна обвинение срещу шофьора на линейката, който във вторник прегази и уби пешеходец пред Спешното отделение в Симеоновград.

          - Реклама -

          От държавното обвинение съобщиха, че водачът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

          Проба с техническо средство е показала, че шофьорът е употребил канабис, а допълнително му е била взета и кръвна проба за лабораторен анализ.

          62-годишен мъж загина при тежка катастрофа с камион край Бургас 62-годишен мъж загина при тежка катастрофа с камион край Бургас

          Според прокуратурата обвиняемият ще отговаря за причиняване на смърт по непредпазливост.

          След последните промени в Наказателния кодекс, приети през юли, наказанието за подобно престъпление може да бъде от 10 до 15 години лишаване от свобода, когато смъртта е причинена след употреба на наркотични вещества или алкохол.

          Разследването по случая продължава.

          В България пристигна четвърти хеликоптер – линейка В България пристигна четвърти хеликоптер – линейка

          Според първоначалните данни, 64-годишният шофьор на линейката е нарушил правилата за движение, като при маневра на заден ход по непредпазливост е ударил 66-годишен пешеходец.

          Инцидентът е станал пред Центъра за спешна медицинска помощ в Симеоновград. От удара мъжът пада и си удря главата, след което е бил откаран в болница, където по-късно е починал от получените наранявания, уточниха от прокуратурата.

          Окръжната прокуратура – Хасково повдигна обвинение срещу шофьора на линейката, който във вторник прегази и уби пешеходец пред Спешното отделение в Симеоновград.

          - Реклама -

          От държавното обвинение съобщиха, че водачът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

          Проба с техническо средство е показала, че шофьорът е употребил канабис, а допълнително му е била взета и кръвна проба за лабораторен анализ.

          62-годишен мъж загина при тежка катастрофа с камион край Бургас 62-годишен мъж загина при тежка катастрофа с камион край Бургас

          Според прокуратурата обвиняемият ще отговаря за причиняване на смърт по непредпазливост.

          След последните промени в Наказателния кодекс, приети през юли, наказанието за подобно престъпление може да бъде от 10 до 15 години лишаване от свобода, когато смъртта е причинена след употреба на наркотични вещества или алкохол.

          Разследването по случая продължава.

          В България пристигна четвърти хеликоптер – линейка В България пристигна четвърти хеликоптер – линейка

          Според първоначалните данни, 64-годишният шофьор на линейката е нарушил правилата за движение, като при маневра на заден ход по непредпазливост е ударил 66-годишен пешеходец.

          Инцидентът е станал пред Центъра за спешна медицинска помощ в Симеоновград. От удара мъжът пада и си удря главата, след което е бил откаран в болница, където по-късно е починал от получените наранявания, уточниха от прокуратурата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Инж. Грети Стефанова: Кризата с боклука е разрешена

          Златина Петкова -
          "Кризата с боклука е разрешена. Аз живея в район "Красно село" и мога да кажа, че повече от десет дни нямаме проблем със сметоизвозването...
          Политика

          Посолството на Великобритания отряза Борисов: Преговори за сваляне на санкциите не е имало и не може да има!

          Никола Павлов -
          От Британското посолство в София официално реагираха на изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е преговарял с бившия британски външен министър Дейвид...
          Инциденти

          Инцидент на пътя София – Самоков

          Десислава Димитрова -
          "Поредeн опасен инцидент стана тази сутрин по пътя между София и Самоков", съобщи bTV. Скален къс се откъсна от ската, удари се в движещ се автомобил и проби предното стъкло, навлизайки в купето.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions