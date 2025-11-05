Официално: Новата звездна двойка на България е факт

Българският пилот от Формула 2 Никола Цолов и певицата Крисия официално обявиха, че са заедно. Двамата споделиха новината с публикация в социалните мрежи, придружена от снимки, на които си разменят нежни жестове и усмивки.

От кадрите ясно личи, че между тях има силна връзка и любов, а поводът за снимките е бил празнуването на Хелоуин, което двойката е отбелязала заедно.

19-годишният Никола Цолов е един от най-перспективните български пилоти в моторните спортове, който от новата година ще се състезава във Формула 2. Крисия, от своя страна, е добре позната на публиката с таланта си и участията си в редица музикални проекти у нас и в чужбина.