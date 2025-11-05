НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЛайфстайлКлюки

          Официално: Новата звездна двойка на България е факт

          0
          150
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Българският пилот от Формула 2 Никола Цолов и певицата Крисия официално обявиха, че са заедно. Двамата споделиха новината с публикация в социалните мрежи, придружена от снимки, на които си разменят нежни жестове и усмивки.

          - Реклама -

          От кадрите ясно личи, че между тях има силна връзка и любов, а поводът за снимките е бил празнуването на Хелоуин, което двойката е отбелязала заедно.

          19-годишният Никола Цолов е един от най-перспективните български пилоти в моторните спортове, който от новата година ще се състезава във Формула 2. Крисия, от своя страна, е добре позната на публиката с таланта си и участията си в редица музикални проекти у нас и в чужбина.

          Българският пилот от Формула 2 Никола Цолов и певицата Крисия официално обявиха, че са заедно. Двамата споделиха новината с публикация в социалните мрежи, придружена от снимки, на които си разменят нежни жестове и усмивки.

          - Реклама -

          От кадрите ясно личи, че между тях има силна връзка и любов, а поводът за снимките е бил празнуването на Хелоуин, което двойката е отбелязала заедно.

          19-годишният Никола Цолов е един от най-перспективните български пилоти в моторните спортове, който от новата година ще се състезава във Формула 2. Крисия, от своя страна, е добре позната на публиката с таланта си и участията си в редица музикални проекти у нас и в чужбина.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Лайфстайл

          Клуни: Грешка беше Камала Харис да се кандидатира

          Пламена Ганева -
          Холивудската звезда Джордж Клуни заяви, че е било „грешка“ Камала Харис да замени Джо Байдън като кандидат на Демократическата партия срещу текущия президент на...
          Общество

          140 години от победата в Сръбско-българската война: От петък започват тържествата на Сухопътните войски

          Никола Павлов -
          С поредица от събития в цялата страна ще бъде отбелязан бойният празник на Сухопътните войски – 19 ноември, съобщиха от Министерството на отбраната. Тържествата ще...
          Любопитно

          Китара на групата Oasis бе продадена на търг за 385 000 долара

          Владимир Висоцки -
          Електрическа китара, използвана от Ноел Галъхър от британската рок група Oasis, беше продадена в Лондон за 289 800 паунда (385 541 долара), съобщи аукционната...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions