Огромна изненада: Временна комисия в парламента ще разследва дейността на Сорос у нас

      сряда, 05.11.25
          Огномна изненада: Временна комисия в парламента ще разследва дейността на Сорос у нас

          Никола Павлов
          Народното събрание приема решение за създаване на Временна комисия, която ще установява факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос, Александър Сорос и техните фондации на територията на България.

          Комисията ще разследва финансирането на български физически и юридически лица, неправителствени организации, както и възможните им връзки с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и държавни органи.

          Предложението беше внесено от парламентарната група на „ДПС – Ново начало“, като изненада предизвика поведението на ГЕРБ, чиито депутати – въпреки че са част от управляващото мнозинство – гласуваха „против“ или се въздържаха.

          „За“ създаването на комисията гласуваха вносителите от „ДПС – Ново начало“, както и депутатите от „Възраждане“, БСП – Обединена левица, „Има такъв народ“, МЕЧ, „Величие“ и независимите народни представители.

