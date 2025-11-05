Огромна изненада: Временна комисия в парламента ще разследва дейността на Сорос у нас

Народното събрание приема решение за създаване на Временна комисия, която ще установява факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос, Александър Сорос и техните фондации на територията на България.

Комисията ще разследва финансирането на български физически и юридически лица, неправителствени организации, както и възможните им връзки с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и държавни органи“.

Предложението беше внесено от парламентарната група на „ДПС – Ново начало“, като изненада предизвика поведението на ГЕРБ, чиито депутати – въпреки че са част от управляващото мнозинство – гласуваха „против“ или се въздържаха.

„За“ създаването на комисията гласуваха вносителите от „ДПС – Ново начало“, както и депутатите от „Възраждане“, БСП – Обединена левица, „Има такъв народ“, МЕЧ, „Величие“ и независимите народни представители.