Олимпиакос водеше повече от час срещу ПСВ, но изпусна мача в края!

Отборите на Олимпиакос и ПСВ Айндховен направиха равенство 1:1 в един от най-интересните мачове от старта на 4-ия кръг в основната схема на Шампионската лига. Гърците трябва да съжаляват, че не прибраха пълния комплект точки, тъй като поведоха през първото полувреме с гола на Желсон Мартинш (17′), но секунди преди последния съдийски сигнал се пропукаха и допуснаха попадение, отбелязано от Рикардо Пепи (90’+3′), което ги лиши от много голям успех.