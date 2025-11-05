Отвориха Дунав мост за тежкотоварния трафик след 24-часово затваряне

След близо 24 часа пълно затваряне, Дунав мост при Русе – Гюргево вече е отворен и за тежкотоварни автомобили, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който координира действията на място.

Мостът беше затворен вчера в 09:00 часа заради ремонтни дейности по фуга между два от реконструираните участъци. За целта бяха положени около 50 куб. м бетон (75 тона), а след това се наложи технологично време за втвърдяване на сместа, за да се избегнат вибрации по съоръжението.

„Мостът е напълно безопасен и вече отворен за всички категории превозни средства“, потвърди Драганов.



Още снощи, около 20:30 ч., беше възстановено преминаването на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 тона, а тази сутрин мостът е пуснат и за тежкотоварния трафик — 30 минути преди планираното време.

По искане на областния управител са отворени всички четири трасета на изход от България към Румъния, на които камионите могат да заплащат таксите си.

По предложение на Агенция „Митници“ е пуснато и пето трасе за камионите с три и повече оси, за да се ускори преминаването.

В момента по бул. „България“ изчакват около 60 камиона, а в района на Бяла – малко над 50. Средното време за преминаване в двете посоки е 20–25 минути.

На терен остават 10 екипа на полицията и „Гранична полиция“, които регулират трафика и предотвратяват задръствания по основните пътища в Русенско.