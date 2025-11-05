НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 05.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Отвориха Дунав мост за тежкотоварния трафик след 24-часово затваряне

          0
          9
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          След близо 24 часа пълно затваряне, Дунав мост при Русе – Гюргево вече е отворен и за тежкотоварни автомобили, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който координира действията на място.

          - Реклама -

          Мостът беше затворен вчера в 09:00 часа заради ремонтни дейности по фуга между два от реконструираните участъци. За целта бяха положени около 50 куб. м бетон (75 тона), а след това се наложи технологично време за втвърдяване на сместа, за да се избегнат вибрации по съоръжението.

          „Мостът е напълно безопасен и вече отворен за всички категории превозни средства“, потвърди Драганов.

          Още снощи, около 20:30 ч., беше възстановено преминаването на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 тона, а тази сутрин мостът е пуснат и за тежкотоварния трафик — 30 минути преди планираното време.

          По искане на областния управител са отворени всички четири трасета на изход от България към Румъния, на които камионите могат да заплащат таксите си.
          По предложение на Агенция „Митници“ е пуснато и пето трасе за камионите с три и повече оси, за да се ускори преминаването.

          В момента по бул. „България“ изчакват около 60 камиона, а в района на Бяла – малко над 50. Средното време за преминаване в двете посоки е 20–25 минути.

          На терен остават 10 екипа на полицията и „Гранична полиция“, които регулират трафика и предотвратяват задръствания по основните пътища в Русенско.

          След близо 24 часа пълно затваряне, Дунав мост при Русе – Гюргево вече е отворен и за тежкотоварни автомобили, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който координира действията на място.

          - Реклама -

          Мостът беше затворен вчера в 09:00 часа заради ремонтни дейности по фуга между два от реконструираните участъци. За целта бяха положени около 50 куб. м бетон (75 тона), а след това се наложи технологично време за втвърдяване на сместа, за да се избегнат вибрации по съоръжението.

          „Мостът е напълно безопасен и вече отворен за всички категории превозни средства“, потвърди Драганов.

          Още снощи, около 20:30 ч., беше възстановено преминаването на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 тона, а тази сутрин мостът е пуснат и за тежкотоварния трафик — 30 минути преди планираното време.

          По искане на областния управител са отворени всички четири трасета на изход от България към Румъния, на които камионите могат да заплащат таксите си.
          По предложение на Агенция „Митници“ е пуснато и пето трасе за камионите с три и повече оси, за да се ускори преминаването.

          В момента по бул. „България“ изчакват около 60 камиона, а в района на Бяла – малко над 50. Средното време за преминаване в двете посоки е 20–25 минути.

          На терен остават 10 екипа на полицията и „Гранична полиция“, които регулират трафика и предотвратяват задръствания по основните пътища в Русенско.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Щъркел „зимува“ в Монтана: екоинспекцията се включи в спасяването му

          Дамяна Караджова -
          Необичайна гледка през ноември – щъркел е забелязан да обикаля в района на автогарата в Монтана, съобщават потребители в социалните мрежи.
          Крими

          Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс обвинен в пране на пари

          Дамяна Караджова -
          Бившият белгийски еврокомисар Дидие Рейндерс е обвинен в пране на пари, съобщават водещи медии в страната, позовавайки се на разследващи журналисти.
          Общество

          Дрон спря полетите на летището в Брюксел

          Дамяна Караджова -
          Брюкселското летище „Завентем“ беше временно затворено след сигнал за забелязан дрон в близост до пистите.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions