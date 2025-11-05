НА ЖИВО
          Спорт

          Пафос потопи подводницата

          Кипърският тим поднесе изненадата в Шампионската лига

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Пафос сътвори една от големите изненади в Шампионската лига, побеждавайки Виляреал с 1:0 в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в надпреварата.

          Това е първи успех за кипърците в турнира, след като в предишните си три мача те записаха равенства с Олимпиакос и Кайрат Алмати и загубиха от германския колос Байерн Мюнхен.

          Виляреал е извън топ 24, заемайки 32-рото място с една точка, а Пафос е 19-и във временното класиране с пет точки.

          Още във втората минута кипърският клуб можеше да поведе в резултата, но изстрел на Домингош Кина мина малко над вратата на Луиз Жуниор.

          Пафос поведе в началото на втората част. В 47-ата минута Кен Сема центрира от корнер, а Дерик Лукасен с глава насочи топката в долния ляв ъгъл.

          Лукасен имаше шанс да вкара втори гол в двубоя, но ударът му с глава в 63-ата минута премина над вратата.

