      сряда, 05.11.25
          Песков: Киев крие бедственото положение на войските в Покровск и Купянск

          Снимка: Gazeta.ru
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Киев не е приел предложението да бъдат изпратени журналисти в зоните, където украински части са обкръжени, заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков пред РИА Новости.

          „Какво крият в Киев? Те крият бедственото положение на своите войски в посочените райони“, каза Песков.

          По думите му пътуването на журналисти до бойните зони засега е невъзможно, тъй като украинските власти са отхвърлили предложението на Москва, въпреки големия интерес от западни медии да посетят тези райони.

          Покровско направление: ВСУ предават Мирноград без бой Покровско направление: ВСУ предават Мирноград без бой

          „Знаем, че много западни журналисти искат да отидат там. Не ми е известно обаче за украински журналисти, които да са изявили желание да пътуват,“ добави говорителят на Кремъл.

          По-рано Министерството на отбраната на Русия определи положението на украинските подразделения край Купянск и Красноармейск като критично, твърдейки, че единственият им шанс за спасение е пленът.

          От ведомството заявиха, че президентът Владимир Зеленски или се опитва да прикрие реалното състояние на фронта, говорейки за „прочистване“ на тези райони, или напълно е загубил връзка с реалността.

          Според руското министерство руските сили продължават да стесняват обръча около украинските войски в района на Купянск, включително от североизток – при село Петропавловка.

          Путин даде заповед: Спрете военните действия, да заповядат… Путин даде заповед: Спрете военните действия, да заповядат…

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          BILD: В Украйна обвиняват Зеленски за обкръжението в Покровск, вече не смятат, че ще излязат от него дори да има заповед

          Иван Христов -
          В Украйна нарастват опасенията, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са обкръжени близо до Покровск, съобщава германският вестник BILD, позовавайки се на източници в...
          Война

          Покровско направление: ВСУ предават Мирноград без бой

          Иван Христов -
          Покровско направление към сутринта на 5 ноември 2025 г.: Мирноград може да бъде предаден на украинските въоръжени сили без бой..., пише Юрий Подоляка в...
          Война

          Командващият ВВС на Швеция: НАТО трябва да се учи от Украйна, ако не иска да загуби война с Русия

          Иван Христов -
          Съюзниците от НАТО биха могли да загубят „следващия решителен конфликт в Европа“, освен ако не ускорят значително темпото на разработване на оръжия. Това мнение...

