Киев не е приел предложението да бъдат изпратени журналисти в зоните, където украински части са обкръжени, заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков пред РИА Новости.

„Какво крият в Киев? Те крият бедственото положение на своите войски в посочените райони", каза Песков.

По думите му пътуването на журналисти до бойните зони засега е невъзможно, тъй като украинските власти са отхвърлили предложението на Москва, въпреки големия интерес от западни медии да посетят тези райони.

„Знаем, че много западни журналисти искат да отидат там. Не ми е известно обаче за украински журналисти, които да са изявили желание да пътуват,“ добави говорителят на Кремъл.

По-рано Министерството на отбраната на Русия определи положението на украинските подразделения край Купянск и Красноармейск като критично, твърдейки, че единственият им шанс за спасение е пленът.

От ведомството заявиха, че президентът Владимир Зеленски или се опитва да прикрие реалното състояние на фронта, говорейки за „прочистване“ на тези райони, или напълно е загубил връзка с реалността.

Според руското министерство руските сили продължават да стесняват обръча около украинските войски в района на Купянск, включително от североизток – при село Петропавловка.