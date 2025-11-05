Положението на обкръжените в „котелите“ при Покровск и Купянск бойци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е критично и те нямат други шансове за спасение, освен да се предадат в плен. Това заявиха от Министерството на отбраната на Русия, цитирани от РИА Новости.

„Днес положението на групировките на украинските въоръжени сили, обкръжени в Купянската и Красноармейската зона, които непрекъснато понасят значителни загуби от атаки и настъпление на руски войски, бързо се влошава, не оставяйки никакъв шанс на украинските военнослужещи да се спасят, освен доброволно да се предадат“, се казва в изявлението.