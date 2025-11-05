НА ЖИВО
          Побой над медик в Криводол: фелдшер с разбит нос след нападение от близки на пациент

          Снимка: novini.bg
          Нова проява на агресия срещу медицински екип – фелдшер от Спешния център в Криводол е бил нападнат и пребит от близки на пациент.
          Инцидентът се е случил по време на второ посещение на адреса, след като семейството е настояло лекарите да се върнат.

          „Отидохме на адреса, прегледах пациента и му обясних, че е с грип. Направих му инжекция и си тръгнахме. След това близките му са позвънели отново и се върнахме,“ разказа потърпевшият Валентин Йотов.

          „Казах му да тръгне с нас, щом не се чувства добре. Жена му искаше да се качи в линейката, но й обясних, че е забранено. В този момент дойде брат му и ме удари два пъти. Счупи ми носът. 20 секунди не знаех къде се намирам,“ сподели още Йотов.

          След нападението фелдшерът е с травми по главата и е извадил медицинско свидетелство.
          Нападателят е задържан, като от полицията уточняват, че той е криминално проявен и осъждан. Прокуратурата е образувала бързо производство.

          Колеги на Йотов коментират, че вербалната агресия срещу спешните екипи е ежедневие, а физическите нападения не са рядкост.
          Медиците споделят и за липса на полицейско управление в Криводол, което често ги оставя без реална защита по време на дежурства.

          

