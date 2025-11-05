Побой над медик в Криводол: фелдшер с разбит нос след нападение от близки на пациент

Нова проява на агресия срещу медицински екип – фелдшер от Спешния център в Криводол е бил нападнат и пребит от близки на пациент. Инцидентът се е случил по време на второ посещение на адреса, след като семейството е настояло лекарите да се върнат.
След нападението фелдшерът е с травми по главата и е извадил медицинско свидетелство. Нападателят е задържан, като от полицията уточняват, че той е криминално проявен и осъждан. Прокуратурата е образувала бързо производство.
Колеги на Йотов коментират, че вербалната агресия срещу спешните екипи е ежедневие, а физическите нападения не са рядкост. Медиците споделят и за липса на полицейско управление в Криводол, което често ги оставя без реална защита по време на дежурства.
Нова проява на агресия срещу медицински екип – фелдшер от Спешния център в Криводол е бил нападнат и пребит от близки на пациент. Инцидентът се е случил по време на второ посещение на адреса, след като семейството е настояло лекарите да се върнат.
След нападението фелдшерът е с травми по главата и е извадил медицинско свидетелство. Нападателят е задържан, като от полицията уточняват, че той е криминално проявен и осъждан. Прокуратурата е образувала бързо производство.
Колеги на Йотов коментират, че вербалната агресия срещу спешните екипи е ежедневие, а физическите нападения не са рядкост. Медиците споделят и за липса на полицейско управление в Криводол, което често ги оставя без реална защита по време на дежурства.