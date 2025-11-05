НА ЖИВО
          Война

          Покровско направление: ВСУ предават Мирноград без бой

          Покровско направление
          Покровско направление
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Покровско направление към сутринта на 5 ноември 2025 г.: Мирноград може да бъде предаден на украинските въоръжени сили без бой…, пише Юрий Подоляка в своя Telegram канал.

          Именно към този краен резултат клонят днес украинските военни анализатори от DeepState, когато описват ситуацията в Покровската агломерация.

          Според техните данни Зеленски не казва истината на обществеността, представяйки ситуацията тук като контролирана.

          Тя отдавна е извън украински контрол и само в североизточната част на Покровск той е по-сериозен. Това, предвид провала на опита за освобождаване на гарнизона на украинските въоръжени сили от посока Родинское (който все още не е приключил), автоматично ще доведе до загуба и на Мирноград. Нещо повече, ВСУ може да предаде последния град без бой.

          И това ще бъде първият голям украински град (с население над 50 000 души), който ще бъде превзет под контрола на руските въоръжени сили по този начин.

