Посолството на Великобритания отряза Борисов: Преговори за сваляне на санкциите не е имало и не може да има!

От Британското посолство в София официално реагираха на изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е преговарял с бившия британски външен министър Дейвид Камерън относно свалянето на санкциите по закона „Магнитски“.

„Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства“, се посочва в официалното съобщение на посолството, цитирано от агенция „Фокус“. - Реклама -

От британската дипломатическа мисия уточняват, че такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията.

Посолството подчертава още, че всички санкционни режими имат конкретни цели, заложени в съответното законодателство.

„Целта на режима за глобални санкции срещу корупцията е да предотвратява и противодейства на сериозни случаи на корупция“, се посочва в позицията.

Реакцията идва след като от „Демократична България“ заявиха, че бившият външен министър Мария Габриел е разговаряла с представители на Великобритания относно възможно отпадане на санкциите срещу лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

Заключението на посолството е категорично – санкциите остават в сила.