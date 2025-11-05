НА ЖИВО
          Посолството на Великобритания отряза Борисов: Преговори за сваляне на санкциите не е имало и не може да има!

          От Британското посолство в София официално реагираха на изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е преговарял с бившия британски външен министър Дейвид Камерън относно свалянето на санкциите по закона „Магнитски“.

          „Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства“, се посочва в официалното съобщение на посолството, цитирано от агенция „Фокус“.

          От британската дипломатическа мисия уточняват, че такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията.

          Посолството подчертава още, че всички санкционни режими имат конкретни цели, заложени в съответното законодателство.

          Целта на режима за глобални санкции срещу корупцията е да предотвратява и противодейства на сериозни случаи на корупция“, се посочва в позицията.

          Реакцията идва след като от „Демократична България“ заявиха, че бившият външен министър Мария Габриел е разговаряла с представители на Великобритания относно възможно отпадане на санкциите срещу лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

          Заключението на посолството е категорично – санкциите остават в сила.

