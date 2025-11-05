Пожар в дом за възрастни в Тузла отне 11 живота, десетки ранени

Тежка трагедия разтърси Босна и Херцеговина, след като пожар в дом за пенсионери в Тузла отне живота на 11 души и рани 35 други, съобщиха властите на кантона Тузла.

- Реклама -

Пламъците избухнали на седмия етаж на сградата около 20:45 часа на 4 ноември. Сред пострадалите има жители на дома, полицаи, пожарникари и медицински работници, участвали в спасяването на хората.

„С бърза намеса пожарът беше овладян и потушен от професионалните и доброволни пожарни екипи в Тузла и околните населени места,“ се казва в официалното съобщение на дома за възрастни.



Ранените са настанени в Университетския клиничен център Тузла, като 17 души са в стабилно състояние, петима са в интензивно отделение, а двама – в хирургичен шок.

Полицията и прокуратурата започнаха разследване на причините за пожара, а местните власти търсят временно настаняване за оцелелите обитатели.

Министър-председателят на Федерация Босна и Херцеговина Нермин Никшич изрази съболезнования към близките на загиналите и обяви, че правителството ще помогне за възстановяването на дома и грижите за оцелелите.