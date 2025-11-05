Пожар в дом за възрастни в Тузла отне 11 живота, десетки ранени

Тежка трагедия разтърси Босна и Херцеговина, след като пожар в дом за пенсионери в Тузла отне живота на 11 души и рани 35 други, съобщиха властите на кантона Тузла.
Пламъците избухнали на седмия етаж на сградата около 20:45 часа на 4 ноември. Сред пострадалите има жители на дома, полицаи, пожарникари и медицински работници, участвали в спасяването на хората.
Ранените са настанени в Университетския клиничен център Тузла, като 17 души са в стабилно състояние, петима са в интензивно отделение, а двама – в хирургичен шок.
Полицията и прокуратурата започнаха разследване на причините за пожара, а местните власти търсят временно настаняване за оцелелите обитатели.
Министър-председателят на Федерация Босна и Херцеговина Нермин Никшич изрази съболезнования към близките на загиналите и обяви, че правителството ще помогне за възстановяването на дома и грижите за оцелелите.
