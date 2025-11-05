НА ЖИВО
      сряда, 05.11.25
          Пожар в дом за възрастни в Тузла отне 11 живота, десетки ранени

          Тежка трагедия разтърси Босна и Херцеговина, след като пожар в дом за пенсионери в Тузла отне живота на 11 души и рани 35 други, съобщиха властите на кантона Тузла.

          Пламъците избухнали на седмия етаж на сградата около 20:45 часа на 4 ноември. Сред пострадалите има жители на дома, полицаи, пожарникари и медицински работници, участвали в спасяването на хората.

          „С бърза намеса пожарът беше овладян и потушен от професионалните и доброволни пожарни екипи в Тузла и околните населени места,“ се казва в официалното съобщение на дома за възрастни.

          Ранените са настанени в Университетския клиничен център Тузла, като 17 души са в стабилно състояние, петима са в интензивно отделение, а двама – в хирургичен шок.

          Полицията и прокуратурата започнаха разследване на причините за пожара, а местните власти търсят временно настаняване за оцелелите обитатели.

          Министър-председателят на Федерация Босна и Херцеговина Нермин Никшич изрази съболезнования към близките на загиналите и обяви, че правителството ще помогне за възстановяването на дома и грижите за оцелелите.

          „Трябва да изясним причините за трагедията и да гарантираме, че подобно нещо няма да се повтори,“ заяви Никшич.

